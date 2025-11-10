U Srbiji su od jutros teži uslovi za vožnju usled promenljivog vremena i kiše, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Društvo
AMSS upozorava na maglu i kišu: Od jutros teži uslovi za vožnju usled promenljivog vremena
Slušaj vest
U jutarnjim i večernjim satima magla smanjuje vidljivost na deonicama pored reka, jezera, kanala i u kotlinama.
Saobraćaj je umerenog intenziteta van gradskih sredina. Vožnja je usporenija na deonicama na kojima su u toku radovi.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko četiri sata.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši