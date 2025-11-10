Slušaj vest

U jutarnjim i večernjim satima magla smanjuje vidljivost na deonicama pored reka, jezera, kanala i u kotlinama.

Saobraćaj je umerenog intenziteta van gradskih sredina. Vožnja je usporenija na deonicama na kojima su u toku radovi.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni se na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju oko četiri sata. 

