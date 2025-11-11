Slušaj vest

Dvadesetpetogodišnja S. P. iz Bačke Palanke doživela je u subotu pravi horor u toaletu tržnog centra u Novom Sadu kada je, dok se presvlačila u kabini, iznad sebe ugledala muškarca koji ju je posmatrao iz susedne kabine i zadovoljavao se!

Nažalost, njen slučaj nije usamljen. Sve češće žene i devojke prijavljuju da su u gradskom prevozu, parkovima ili na ulici bile žrtve sličnih manijaka. Psiholozi upozoravaju da je voajerizam ozbiljan poremećaj, koji u određenim slučajevima može da eskalira u nasilno ponašanje.

- Ušla sam s dečkom u tržni centar. Bilo mi je jako vruće, pa sam otišla do toaleta da se presvučem. Već sam skinula duksericu kad sam, sasvim slučajno, podigla glavu i doživela šok. Iz susedne kabine, popevši se na WC šolju, gledao me je odozgo neki muškarac - priča S. P. za Kurir.

Manijak se popeo na šolju i gledao u drugu kabinu Foto: Shutterstock



Kaže da je u prvom trenutku bila potpuno zatečena i da nije odmah shvatila šta se događa. Muškarac se potom brzo spustio dole.

- Obukla sam se u panici i izjurila napolje. Adrenalin mi je radio punom snagom. Ni sama ne znam kako, ali pokušala sam da otvorim njegova vrata i da ga isteram, međutim, držao ih je nogama - dodaje devojka.

Strah je ubrzo preuzeo kontrolu. Prestravljena, otrčala je po svog dečka, koji je bio u muškom toaletu.

- U panici i suzama sam mu rekla da je neki muškarac u ženskom WC i da me je gledao dok sam se presvlačila. Kad je izašao, pokušao je da pobegne, a ja sam pokazala prstom na njega. Imala sam napad panike, celo telo mi se treslo, srce mi je lupalo. Dečko se jedva suzdržavao da ga ne udari - priča S. P.

Manijak je ipak uspeo da pobegne, a slučaj su odmah prijavili obezbeđenju.

Manijak je, kako kaže Sanja, uspeo da pobegne. Foto: Zorana Jevtić

- Rekli su nam da ništa ne mogu da urade, već da prijavimo policiji - ali su dodali da, realno, ni od toga nema ništa - kaže ona.

Kad se kasnije vratila u toalet da se umije, prizor koji je zatekla dodatno ju je uznemirio.

- Kabina u kojoj je bio bila je puna zgužvanog toalet-papira. Mogu samo da pretpostavim šta je radio dok je gledao - i koga je sve pre mene posmatrao, neprimećen. Posebno me brine to što u tržni centar dolazi mnogo dece, ne smem ni da pomislim ko su sve njegove žrtve - ističe.

Muškarac koji ju je, inače, posmatrao imao je svetloplavu-smeđu kosu i plave oči, koje pamti kao "hladne i manijačke".

Voajerizam je poremećaj u kojem osoba oseća seksualno uzbuđenje posmatrajući druge ljude bez njihovog znanja ili pristanka, najčešće dok su goli, presvlače se ili imaju intimne odnose.

Psiholog Nađa Tulić kaže za Kurir da je voajerizam oduvek postojao, ali da je sad možda vidljiviji.

Nađa Tulić o voajerizmu Foto: Kurir Televizija

- Faktori za razvoj ove patologije su raznoliki, ali ukazuju da je u nekim ranim razvojnim fazama došlo do određene disfunkcije koja je stvorila fiksiranost na posmatranje. U osnovi voajerizma je često i potreba za kontrolom. Vreme u kojem živimo je definitivno vreme ekspresije, to jest izvlači više patologija na površinu i čini ih vidljivijim - objašnjava Tulićeva.