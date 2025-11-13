Rodoljub zbog preseljenja u inostranstvo prodaje imanje od 6 hektara za bagatelu: Kuća sva u cveću, pogled nestvaran, a u cenu ulaze šume, livade, njive...
U selu Mojsinje, na obroncima iznad Južne Morave, prodaje se dom kakav se danas retko viđa - kuća sa dvorištem punim cveća, zelenilom i pogledom koji oduzima dah.
Vlasnik, Rodoljub, zbog preseljenja u inostranstvo prodaje kompletno imanje od šest hektara - šumu, livadu i njive - i to za svega 25.000 evra.
Kuća sa dušom i dvorište puno života
- Na prodaju kompletna imovina zbog preseljenja u inostranstvo. Cena 25.000 evra. Ključ u ruke i bez ulaganja. Imovina - šest hektara šume, livade, njive. Selo Mojsinje, opština Ćićevac, na obroncima klisure iznad Južne Morave - napisao je jednostavno Rodoljub na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbije".
Na fotografijama se vidi dom koji odiše toplinom. Uređeno dvorište sa starim stablima, cvetnim lejama, travnjakom i česmom u sredini govori da je tu živeo neko ko voli prirodu i mir.
Sve izgleda negovano, čisto i spremno za useljenje - baš kako stoji u oglasu: "Ključ u ruke, bez ulaganja".
Kuća ima sve što je potrebno za lagodan seoski život, a iz nje se pruža pogled na okolne brežuljke i dolinu Morave, koji u svako doba dana izgledaju drugačije - ujutru obasjani suncem, uveče obavijeni blagom maglom.
Pogled koji vredi više od hiljadu reči
Selo Mojsinje nalazi se na obroncima klisure iznad Južne Morave, na mestu gde reka pravi svoje poznate meandre.
Iz dvorišta se vidi panorama koja se teško zaboravlja - zeleni talasi šuma, vijuge reke i tišina koju remeti samo pesma ptica.
Ovo imanje nudi sve što grad nema - mir, prostor i osećaj slobode. Idealno je za one koji žele da pobegnu od buke i da, kako bi mnogi rekli, "počnu život iz početka".
Šest hektara prirode po neverovatnoj ceni
U cenu od 25.000 evra ulazi šest hektara imanja - deo šume, obradiva zemlja i livade koje okružuju kuću.
Sve je uredno uknjiženo i odmah spremno za novog vlasnika.
Oglasi poput ovog danas su prava retkost. Jer ovde se, za cenu jednog automobila, može dobiti miris zemlje posle kiše, sopstveni pogled na reku i što je najvažnije - rešiti stambeno pitanje po ceni koja je nezamisliva u gradovima.