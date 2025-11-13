Slušaj vest

U selu Mojsinje, na obroncima iznad Južne Morave, prodaje se dom kakav se danas retko viđa - kuća sa dvorištem punim cveća, zelenilom i pogledom koji oduzima dah.

Vlasnik, Rodoljub, zbog preseljenja u inostranstvo prodaje kompletno imanje od šest hektara - šumu, livadu i njive - i to za svega 25.000 evra.

Kuća sa dušom i dvorište puno života

Kompletno imanje se prodaje po ceni od 25.000 evra. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Na prodaju kompletna imovina zbog preseljenja u inostranstvo. Cena 25.000 evra. Ključ u ruke i bez ulaganja. Imovina - šest hektara šume, livade, njive. Selo Mojsinje, opština Ćićevac, na obroncima klisure iznad Južne Morave - napisao je jednostavno Rodoljub na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbije".

Na fotografijama se vidi dom koji odiše toplinom. Uređeno dvorište sa starim stablima, cvetnim lejama, travnjakom i česmom u sredini govori da je tu živeo neko ko voli prirodu i mir.

Sve izgleda negovano, čisto i spremno za useljenje - baš kako stoji u oglasu: "Ključ u ruke, bez ulaganja".

Kuća ima sve što je potrebno za lagodan seoski život, a iz nje se pruža pogled na okolne brežuljke i dolinu Morave, koji u svako doba dana izgledaju drugačije - ujutru obasjani suncem, uveče obavijeni blagom maglom.

Pogled koji vredi više od hiljadu reči

Selo Mojsinje nalazi se na obroncima klisure iznad Južne Morave. Foto: Fejsbuk Printscreen

Selo Mojsinje nalazi se na obroncima klisure iznad Južne Morave, na mestu gde reka pravi svoje poznate meandre.

Iz dvorišta se vidi panorama koja se teško zaboravlja - zeleni talasi šuma, vijuge reke i tišina koju remeti samo pesma ptica.

U Selu Mojsinje kod Ćićevca na prodaju prelepa kuća i imanje koje se prostire na šest hektara. Foto: Fejsbuk Printscreen

Ovo imanje nudi sve što grad nema - mir, prostor i osećaj slobode. Idealno je za one koji žele da pobegnu od buke i da, kako bi mnogi rekli, "počnu život iz početka".

Šest hektara prirode po neverovatnoj ceni

U cenu od 25.000 evra ulazi šest hektara imanja - deo šume, obradiva zemlja i livade koje okružuju kuću.

Sve je uredno uknjiženo i odmah spremno za novog vlasnika.