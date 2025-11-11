Slušaj vest

Devojčica (14) iz Borče preminula je pre nekoliko dana, nakon što joj je naglo pozlilo tokom zagrevanja na treningu. Prema rečima svedoka, devojčica je samo nekoliko minuta nakon početka zagrevanja izgubila svest i nakon nekoliko sati preminula, uprkos brzoj reakciji i trenera i lekara.

Šta se dogodi u organizmu, pa da dete koje izgleda zdravo i aktivno doživi smrtonosni kolaps, za jutarnji program Kurir televizije govorio je dr Saša Milićević.

Iako su ovakvi slučajevi veoma retki, u teoriji, kako kaže Milićević jedan prema 50.000, međutim, nažalost, dešavaju se i uvek imaju tragičan ishod, ističe on.

- Takva smrt se definiše kao iznenadna, nagla i nepredvidiva. Najčešće su to poremećaji srca, ali mogu da budu i različite anomalije ili različiti poremećaji krvnih sudova. Svakako, najčešće su to mane u predelu srčanog mišića - započeo je Milićević.

Preventiva je najvažnija

Dr Milićević je objasnio i na koje bi preglede roditelji trebalo preventivno da vode decu koja treniraju.

- Jako je važno da se vrše sistematski pregledi, čak i kod dece koja se ne bave, a pogotovo ona koja se bave sportom. Preventivni pregled bi trebalo da se vrši svakih šest meseci. EKG je mnogo važan jer on može da pokaže određene bolesti srca, ali može i da pokaže zadebljanje mišića srca. Vrlo je važno da se sve na vreme primeti - kaže dr Milićević za Kurir televiziju.

