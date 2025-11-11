lepo vreme na dan praznika

Duvaće slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak vetar, sa jutarnjom temperaturom od dva stepena do 10 i najvišom dnevnom od 10 do 14 stepeni, piše u vremenskoj prognozi RHMZ.

Vreme u Beogradu

Umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko sedam stepeni, a najviša dnevna oko 13.

Vreme narednih dana

U ostatku nedelje, do petka će jutra biti hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima sa maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, a za vikend se očekuje pad temperature.

Utorak (11.11.) malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, a samo se pre podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje oblačno vreme još ujutru ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 2 do 10, a najviša dnevna od 10 do 14.

Od srede do petka jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19.

U subotu postepeno naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom u severnim, a u nedelјu i u ostalim predelima Srbije uz pad temperature.

U ponedelјak prestanak padavina, a od utorka ponovo suvo sa sunčanim intervalima i toplije.

Biometeorološka prognoza

Poboljšanje biometeorološke situacije pogodovaće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih, a oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima.