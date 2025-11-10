Slušaj vest

Kompanija BAT uvela je na svojim prodajnim mestima inovativnu tehnologiju za procenu starosti kupaca, a sve u cilju sprečavanja prodaje duvanskih i nikotinskih proizvoda maloletnim licima.

Reč je o naprednom sistemu za procenu starosne dobi, koji koristi kameru mobilnog uređaja ili posebnog terminala i u samo nekoliko sekundi procenjuje da li je osoba punoletna, bez potrebe za ličnim dokumentima i bez čuvanja ili deljenja bilo kakvih podataka. Tehnologija je razvijena u saradnji sa britanskom kompanijom Yoti, svetskim liderom u oblasti digitalne identifikacije i privatnosti, a već je uspešno primenjena na velikom broju prodajnih mesta širom Evrope.

Foto: Srđan Bosnić

„Odgovorna prodaja i zaštita maloletnika predstavljaju ključni deo našeg poslovanja. Ova tehnologija kombinuje sigurnost i transparentnost, uz maksimalno poštovanje privatnosti potrošača. Naš cilj je da postavimo više standarde u oblasti odgovorne prodaje i doprinesemo stvaranju sigurnijeg okruženja za sve“, rekao je Milorad Krstikeski, direktor kompanije BAT za Srbiju i Crnu Goru.

Iza jednostavnog skeniranja lica krije se napredna tehnologija, tačnije algoritam koji sa više od 99 odsto tačnosti procenjuje starost kupca, bez čuvanja fotografija, ličnih dokumenata ili biometrijskih podataka. Reč je o bezbednom, „privatnost na prvom mestu“ rešenju koje kupcima omogućava da potvrde svoje godine brzo i jednostavno, a prodajnom osoblju pruža dodatnu podršku u sprovođenju zakonskih obaveza.

Za BAT, ovo nije samo pitanje usklađenosti sa propisima, već i pitanje poverenja i odgovornosti. Primena tehnoloških rešenja deo je šire misije da se duvanski i nikotinski proizvodi mogu učiniti dostupnim isključivo punoletnim korisnicima, čime kompanija još jednom potvrđuje svoju lidersku ulogu u primeni inovacija koje imaju širi društveni uticaj.

Foto: Srđan Bosnić

U skladu sa globalnim standardima i principima odgovornog poslovanja, BAT je nedavno objavio i dokument Commitment to Responsible Vaping Products, koji postavlja ciljeve za vejping proizvode, zasnovane na dokazima i usmerene na rešavanje ključnih društvenih izazova, uključujući zaštitu mladih i unapređenje standarda odgovorne prodaje.