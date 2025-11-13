Slušaj vest

Ako se ljudska snaga može meriti bolom koji je izdržala, onda je Mileva Lazarević iz sela Šadići kod Vlasenice u BiH jedna od najjačih majki sa ovih prostora.

Ova tiha, blaga starica danas ima 89 godina. Slabo pokretna, živi u Vlasenici i svako veče pali sveću za svoje sinove - Boru, Savu i Stanka, trojicu od četvorice sinova koji su poginuli u ratu devedesetih.

Tri sina, tri života, tri heroja

Bol koji je Mileva preživela većini ljudi je nezamisliv. Foto: Tik Tok Printscreen/komanda_brend_

Njeni sinovi, Boro (1961-1992), Savo (1963-1992) i Stanko (1966-1992), svi su stupili u redove Vojske Republike Srpske, zajedno sa najmlađim, tada šesnaestogodišnjim Zoranom, koji je jedini preživio rat.

Otac Vlado umro je neposredno pred rat, od posledica trovanja, a porodicu su uskoro pogodili udarci od kojih se čovek ne može oporaviti, navodi se na Tik Tok stranici "komanda_brend_".

Najstariji sin Boro ubijen je ispred svoje kuće u leto 1992. godine. Nekoliko meseci kasnije, Savo i Stanko poginuli su u zasedi u mestu Cikotska Rijeka, 23. decembra 1992, zajedno sa još 13 saboraca.

Zasedu su, prema svedočenjima, postavili pripadnici muslimanskih snaga iz susednog sela Cerska - onih sa kojima su, samo nekoliko meseci ranije, Srbi postigli dogovor o međusobnoj zaštiti.

Dogovor koji je, kako kaže narod, pogažen bez trunke savesti.

Majka koja je sahranila tri sina nastavila da živi

Sudbina porodice Lazarević ne staje tu.

Pre rata Mileva je izgubila i ćerku Božanu, a posle smrti braće Milka, jedna od sestara, nije izdržala tugu i oduzela sebi život.

Samo Mitra, druga sestra, danas živi u Vlasenici, čuvajući uspomene i majku Milevu, čije je srce preživelo ono što nijedno ne bi smelo.

Mileva je Mladiću rekla da ima još jednog sina za borbu. Foto: Profimedia

"To je majka koja je raportirala generalu Ratku Mladiću da je Republika Srpska iznad svega i da ima još jednog sina za borbu", kažu oni koji je pamte iz ratnih dana.

Njeni sinovi bili su, kako svedoci pričaju, plemeniti i veseli momci, poznati po tome što su znali "da zapjevaju lijepo i milozvučno".

Iza njih nije ostala samo tuga, već i sećanje na hrabrost, čast i ljubav prema ognjištu.

Heroji koji su ostali da brane svoje

"Braća Lazarević nisu napustili svoje ognjište i narod", zapisano je u jednom sećanju saboraca.

"Ostali su uz svoju kuću, svoju njivu, roditelje i komšije. Oni koji su ostali da brane svoja ognjišta i nejač - nikako nisu ginuli uzalud. Oni su junaci, anđeli čuvari".

Njihove žrtve su, kažu meštani, ugrađene u temelje slobode.

Njihove senke i pesme, njihovi osmesi i hrabrost, i dalje se osećaju u tišini planine iznad Šadića.

Majka hrabrosti i simbol trajanja

Dodik je Milevinom sinu koji je preživeo poklonio traktor. Foto: Printscreen/Youtube

Predsednik Milorad Dodik je posle rata Milevinom sinu Zoranu poklonio traktor, a lično se godinama raspituje o njenom zdravlju.

Kada je Mileva morala na operaciju očiju, u Banjaluku je prevezena helikopterom Vlade Republike Srpske.