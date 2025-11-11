Slušaj vest

Sve je veći broj ljudi ispod 25 godina starosti obolelih od akutnog infarkta miokarda, a jedan od razlga za to su - energetska pića!

Na ovo je upozorio Matea Đukanović, učenik medicinske škole koji je na jednostavan i razumljiv način objasnio kako energestka pića ostavljaju posledice po zdravlje.

Glavni sastojci energetskih pića su taurin i šećer. Foto: Shutterstock

- Glavni sastojci energetskih pića jesu taurin, šećer, neretko guarana i slično. Sam taurin dovodi do aktivacije simpatičkog nervnog sistema, odnosno autonomnog nervnog sistema, simpatikusa što u prevodu dovodi do ubrzane srčane frekvencije, povišenog krvnog pritiska, pojačane kontraktilnosti miokarda, odnosno pojačanog grčenja srčanog mišića - objasnio je na Tiktoku profilu matea.djukanovicc.

To, kako kaže, dovodi do vazospazma, odnosno grčenje krvnog suda.

- A grčenje koronarnog krvnog suda može dovesti do smanjenja količine krvi koja stiže do srčanog mišića. Smanjena količina krvi do srčanog mišića znači ishemiju, a to znači nekrozu i na kraju infarkt miokarda - kaže on dodajući da su, naravno, još ugroženiji pacijenti koji imaju neke druge komorbiditete, odnosno druga oboljenja - dijabetes, aterosklerozu, neka urođena oboljenja srca...