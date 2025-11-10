Slušaj vest

Ne postoji univerzalan vremenski okvir koliko dugo osoba može da živi bez hrane tokom štrajka glađu, ali stručnjaci imaju okvirne procene na osnovu istraživanja ovakvih vidova građansko-političkih protesta u prošlosti. Koliko dugo će neko da izdrži zavisi od individualnih faktora, poput pola, starosti, početne težine, opšteg zdravstvenog stanja i, naravno, unosa vode.

Dugotrajno uzdržavanje od hrane, odnosno štrajk glađu, ozbiljno šteti organizmu i treba ga izbegavati.

Trenutno su u Srbiji četiri osobe u štrajku glađu (hronološki poređane po datumu početka štrajka):

od 31. oktobra (12 dana): Uglješa Mrdić, poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije, koji je u ponedeljak zbog posledica štrajka hitno prevezen u Urgentni centar, od 2. novembra (10 dana): Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice, koja se u ponedeljak požalila da ne može da spava i da se ne oseća najbolje, od 10. novembra (2 dana): prevoznik Miomir Jaćimović i njegov maloletni sin. Šta se dešava s telom tokom štrajka glađu

Recenzirani medicinski izveštaji o štrajku glađu ili gladovanju izuzetno su ograničeni, jer je iz etičkih razloga neprihvatljivo da se sprovodi studija na ljudima kako bi se videlo koliko dugo neko može da izdrži bez hrane.

Ipak, u svetu postoje izveštaji o slučajevima koji uključuju žrtve nesreća i učesnike štrajkova glađu kao političkih protesta, koji pružaju uvid u to šta se dešava s telom u ekstremnim okolnostima.

Ova vremenska skala fizioloških faza štrajka glađu zasnovana je na medicinskim i forenzičkim podacima (WMA Malta Declaration, IPPNW Guidelines, studije iz britanskih i irskih zatvorskih štrajkova glađu, Frontiers in Public Health 2022).

1 do 2 dana: Faza početne adaptacije

Telo obično koristi glukozu, ili šećer, kao glavni izvor energije. Kada se ne jede, rezerve glukoze se potroše u roku od jednog dana. Posle toga telo oslobađa hormon glukagon koji govori jetri da proizvodi glukozu, koja se uglavnom koristi za ishranu mozga.Troši se glukoza iz krvi i jetre (glikogen).

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađa su:

glad,

razdražljivost,

vrtoglavica,

slabija koncentracija. 3 do pet dana: Metabolički prelaz

Telo prelazi na sagorevanje masnog tkiva. Masne kiseline koje nastaju tokom ovog procesa kao glavni izvor goriva koriste mišići.

Masne kiseline se koriste i za formiranje ketona u jetri, supstance koje telo koristi za energiju. Oni se oslobađaju u krvotok, a kada ih mozak koristi kao gorivo ne treba mu toliko glukoze.

Upravo zato što jetra može da pređe na proizvodnju ketona ljudi mogu da prežive bez hrane.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

magla mozga,

ubrzan puls u mirovanju,

pojačano lučenje kiseline u želucu,

moguća nesanica. 6 do 8 dana: Faza početka slabosti

Kada se rezerve masnih kiselina potroše, telo prelazi na proteine u mišićima. U zavisnosti od toga koliko malo masnog tkiva osoba ima, može biti potrebno samo nekoliko dana štrajka glađu da se dostigne ova tačka.

U proseku, tela većine ljudi koji gladuju već posle sedam dana aktivno razgrađuju mišiće kako bi dobila proteine.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

ubrzan umor,

ortostatska hipotenzija,

osećaj hladnoće,

drhtavica. 9 do 11 dana: Faza fizičke iscrpljenosti

U ovoj fazi slabi srčani mišić, krvni pritisak opada, javlja se bradikardija.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

osoba teško ustaje,

hoda sporo,

može se znojiti pri minimalnom naporu,

ima vrtoglavicu pri ustajanju. 12 do 14 dana: Faza gubitka snage

Mišići nogu i leđa počinju da slabe, a proteini se troše za održavanje vitalnih funkcija.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

osoba obično ne može više samostalno da stoji duže od 10 do 20 sekundi.

1/6 Vidi galeriju Uglješa Mrdić - štrajk glađu Foto: screenshot pink tv

15 do 20 dana: Kolaps pokretljivosti

Masno tkivo je u ovoj fazi iscrpljeno, mišići atrofiraju, a javlja se i pad temperature tela.

Kako se razgradnja mišića ubrzava, telo počinje da gubi funkciju srca, bubrega i jetre. To je ono što na kraju može dovesti do smrti. Pošto telo koje gladuje nema resurse da ostane zdravo, infekcija je još jedan mogući uzrok smrti.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

većina štrajkača više ne može da ustane bez pomoći,

nizak krvni pritisak,

nesvestica. 21 do 25 dana: Faza organske dekompenzacije

U fazi organske dekompenzacije jetra i bubrezi rade smanjenim kapacitetom, a nivo elektrolita pada.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

lupanje srca,

aritmija,

otežano disanje,

smanjena svest. 26 do 30 i više dana: Terminalna faza

Telo prelazi u stanje ekstremnog katabolizma, a vitalni organi otkazuju.

Klinički simptomi u ovoj fazi štrajka glađu su:

nepravilno disanje,

delirijum,

gubitak svesti,

moguć zastoj srca. Štrajk glađu može da vodi u smrtni ishod

Profesor Miljko Ristić, naš istaknuti kardiohirurg, ističe da štrajk glađu nije nimalo dobar i da pre ili kasnije remeti sve funkcije u organizmu, pre svega kardiovaskularni sistem.

- Pitanje je da li će neko da ima posledice za 5 dana ili za mesec. U svakom slučaju, to vodi, ako je totalni štrajk glađu, odnosno i bez vode, u neizbežni smrtni ishod. Sve posledice koje nastaju zapravo su posledica loše cirkulacije krvi, limfe i tečnosti u organizmu. Najviše se odražava na srce i krvne sudove, a zatim i na bubrege i ostale organe - kaže profesor Ristić.

Ristić napominje da je veoma individualno da li će neko da kolabira u roku od 3 dana od početka štrajka glađu, ili posle 30.

- Sve zavisi od toga koliko su očuvani organi. Ukoliko neko ima dobro očuvane organe on može i duže da izdrži. Osobama koje imaju kardiovaskularne, plućne ili bolesti nekih drugih organa ne treba mnogo da završe fatalno, kao i starijim osobama koje su takođe osetljivije na štrajk glađu - kaže profesor Ristić.

Faktori koji utiču na preživljavanje bez hrane

Na to koliko neko može da preživi bez hrane utiču pol, starost, početna težina i potrošnja vode.

Pol : žene mogu da izdrže duže od muškaraca.

: žene mogu da izdrže duže od muškaraca. Uzrast : deca su izložena većem riziku od smrti.

: deca su izložena većem riziku od smrti. Početna težina : istraživanja pokazuju da mršavi ljudi obično mogu da tolerišu gubitak do 18 odsto telesne mase i da će oslabiti posle 30 do 50 dana bez hrane. Smrt obično nastupa između 43. i 70. dana. Nasuprot tome, gojazni ljudi mogu da tolerišu gubitak telesne mase veći od 20 odsto.

: istraživanja pokazuju da mršavi ljudi obično mogu da tolerišu gubitak do 18 odsto telesne mase i da će oslabiti posle 30 do 50 dana bez hrane. Smrt obično nastupa između 43. i 70. dana. Nasuprot tome, gojazni ljudi mogu da tolerišu gubitak telesne mase veći od 20 odsto. Unos vode : ljudi mogu duže da žive bez hrane ako piju puno vode.

: ljudi mogu duže da žive bez hrane ako piju puno vode. Zdravstveno stanje: zdravija osoba koja štrajkuje glađu će verovatno preživeti duže od osobe čije je zdravlje lošije ili ima hronične zdravstvene probleme. Komplikacije od štrajka glađu

Tokom štrajka glađu i posle njega mogu se javiti brojne komplikacije, a broj pogođenih telesnih sistema povećava se sa većim gubitkom težine.

Neke od komplikacija su:

gubitak koštane mase,

slabost i gubitak mišića,

stalni osećaj hladnoće,

proređivanje ili gubitak kose,

suva koža

zatvor (dugotrajna neadekvatna ishrana slabi mišiće u crevima, pa oni nemaju snagu da potisnu svarenu hranu kroz creva).

kod žena, gubitak menstrualnog ciklusa,

umor, kratak dah i bledilo zbog anemije, nedostatka crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik,

smanjen imunitet

pankreatitis, ili upala pankreasa koja izaziva bol, mučninu i povraćanje,

posledice po mozak, poteškoće sa koncentracijom i problemi sa spavanjem.

problemi sa endokrinim sistemom kojem su potrebne masti i holesterol za proizvodnju hormona, kao što su estrogen, testosteron i hormoni štitne žlezde. Vučić razgovarao sa Hrkom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak razgovarao i sa Hrkom i sa Mrdićem i zamolio ih da zaustave štrajk glađu, "da ne naškode sebi, da ima vremena za svaku vrstu političke borbe".