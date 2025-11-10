Slušaj vest

Zašto žene i dalje menjaju prezime kada se udaju? Da li je to iskrena želja, tradicija koju slepo pratimo, ili tiha obaveza nametnuta pogledima društva? Da li muževi zaista očekuju da žena postane „njihova“ ili je to znak pripadanja, ljubavi i zajedničkog puta?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Gordana Zorić, matičarka u penziji Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije", kao i Aleksandra Dabić Jacić, pevačica.

Aleksandra Dabić Foto: Kurir Televizija

Dabić: Mnoge poznate ličnosti ne menjaju prezime

Dabić kaže da ulogu igraju i tradicija, ali i želje muškarca i žene:

- Utiče i želja društva, želja za pripadanjem i novom porodicom. Ništa nije pogrešno, a ništa nije ni moranje. Sve je do trenutnog osećaja, želje i uklapanja prezimena uz ime. Kada sam se ja udala, kada sam razmišljala o prezimenu bila sam vezana za svoje porodično prezime, a onda i zbog javnog prepoznavanja. Mnoge poznate ličnosti koje su se udale i za poznatije od sebe nisu menjale prezime jer publika ne prihvata to - kaže Dabić.

"Da mogu da vratim vreme, zadržala bih svoje prezime!" Zašto žene i dalje menjaju prezime pri udaji - Ljubav ili očekivanja? Izvor: Kurir televizija

Ona kaže da se odlučila da prezime doda jer je pokazivalo da ulazi u novu porodicu, ali zadržava i ono porodično prezime koje joj je drago.

Pevačica kaže da bi zadržala svoje prezime da može da vrati vreme jer ga više koristi, ali je činjenica da postoje očekivanja obe porodice.

Foto: Kurir Televizija

Zorić o iskustvu matičara

Zorić navodi da devojke ne razmišljaju previše o prezimenu, ali uvek po zakonu mogu da kasnije promene prezime:

- Toliko neprijatnih stiuacija se dešavalo. Ljudi su imali božanstvenu svadbu, svekar je bio vlasnik neke privatne klinike, a mlada je dodala muževljevo prezime svom. Takav je haos ispao da su sutra došli da se promeni u prezime samo muža. Ona je popustila. Ja sam preko 10.000 parova venčala. Svega je bilo. Od najpoznatijih ličnosti, za neke sam bila iznenađena. Neću reći ime, ali devojka je na dan venčanja rekla da zadržava svoje. Kako je on nju povukao, samo što nije upala u bazen - kaže Zorić.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Marković: Ne bih napravio skandal, ali bi mi bilo krivo

Marković kaže da iako je ranije na ovu tradiciju gledao na staromodan način, verujući da treba uvek uzeti muževo prezime, njegov stav se promenio kada je dobio ćerke:

- Uvek ostavljam njima da odluče kako se to izdešava. Ako mene pitaju, ja bih im rekao da treba da se uzmu i da bude srećno i dugovečno. Kada bi se sin dogovorio, ne bih se mešao. Bilo bi mi krivo, ne bih napravio skandal. Meni se sin oženio i ona je uzela prezime - kaže Marković.

On dodaje da je on tradicionalan muškarac, pa veruje da se mora znati da je žena žena, a muškarac muškarac.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs