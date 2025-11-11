UZ INTONIRANJE HIMNE I POČASNE GOSTE Počasna artiljerijska paljba povodom Dana primirja (FOTO)
Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, u skladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde Vojske Srbije izveli su danas počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa sa Savske terase na Kalemegdanu.
Počasnoj artiljerijskoj paljbi prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić i komandant Garde brigadni general Željko Furundžić.
Reprezentativni orkestar Garde, uz podizanje državne zastave, intonirao je himnu Republike Srbije.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu proslavlja se kao državni praznik u Srbiji od 2012. godine, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.
Kurir.rs