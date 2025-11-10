Slušaj vest

Pravi jesenji dan u Srbiji. Naša zemlja i dalje je pod uticajem ciklona sa južnog Jadrana, uz dosta oblačnosti i padavine koje se premeštaju preko našeg područja. Istovremeno, oblačni sistem napušta sever i zapad Vojvodine, uz razvedravanje i jačanje anticiklona sa severozapada.

Kiša će i tokom večeri padati na potezu od Podrinja preko Kolubarskog okruga i Mačve do Beograda, istoka Srema, jugu Banata i do Podunavlja i Pomoravlja.

U ovim predelima tokom večeri će i najviše biti padavina. Povremene kiše biće i na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz intenziciranje kasnije tokom večeri, a uz prestanak padavina u severnim i centralnim predelima Srbije.

U Bačkoj, većem delu Srema i na severu Banata padavine se ne očekuju i sledi razvedravanje.

Trenutne temperature kreću se od 7 stepeni na severozapadu i zapadu Srbije do 17 na jugoistoku, u Beogradu je 10 stepeni. Sjenica meri 6, Zlatibor 5, a Kopaonik 4°C.

Kad stiže jesenje vreme Foto: Shutterstock

Već sutra na severu Srbije biće suvo, u Vojodini i vedro. U ostalim predelima Srbije pre podne kiša, uglavnom na jugu i istoku, posle podne razvedravanje.

Naše područje od srede biće pod uticajem anticiklona i vioskog vazdušnog pritiska pa će vreme biti stabilno i suvo.

Maksimalna temperatura u utorak biće od 11 do 15 stepeni.

Od srede se sa juga i sa Mediterana očekuje priliv toplije vazdušne mase, pa će i temperature biti u porastu.

Maksimalna temperatura od srede biće preko 15 stepeni, u petak i u subotu ponegde i do 20 stepeni, što su vrednosti znatno iznad normale, s obzirom da on za ovo doba godine iznosi od 9 do 12 stepeni.

Inače, jutra će biti hladna i maglovita, a magla će se ponegde u delovima Vojvodine zadržati i veći deo dana i u tim predelima biće hladnije u odnosu na ostaka Srbije.

U nedelju posle podne prolazno naoblačenje sa kišom.

Prema trenutnim prognozama, nakon toga nastaviće se period natprosečno toplog vremena, uz temperature i do 20 stepeni, a vreme nalik prolećnom zadržalo bi se najmanje bar do 23. novembra.