Slušaj vest

Večeras kiša, mokri kolovozi i smanjena vidljivost otežavaju vožnju i usporavaju putovanje, a saobraćaj van gradova je umerenog do slabijeg inteziteta, ali su zbog težih uslova vožnje mogući česti kraći zastoji i vanredni prekidi pa zato treba voziti pažljivo, sporije i na većem odstojanju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Zimske službe JP "Putevi Srbije" 2025/26. u 17.00 časova, svi pravci su prohodni i bez snega, dok na državnom putu I A reda broj 1, na deonici pt Leskovac jug - pt Vranje mestimično ima magle i vidljivost je smanjena na 50 - 100m.

Na deonici pt Pojate - pt Trupale ima mestimično magle i vidljivost je smanjena na 100, dok u napomeni za Zaječar AMSS upozorava na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Stanje na granicama

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnim prelazina Horgoš, Kelebija, Bezdan i Sremska Rača teretna vozila zadržavaju tri sata, na Batrovcima i Šidu četiri sata, a na Gradini dva sata.

Iz AMSS-a, između ostalog, napominju da su na delu auto-puta u zoni petlji Beograd u toku radovi na rehabilitaciji te da je za saobraćaj zatvoreno isključenje iz pravca Novog Sada za Beograd centar / Aerodrom, isključenje iz pravca Novog Sada ka Šidu, isključenje iz pravca Beograd centar za Čačak / Obilaznica Beograda i isključenje iz pravca Šida za Novi Sad, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Sve ostale rampe na petlji Beograd su, kako se navodi, u funkciji.

Alternativni putni pravci su petlje Batajnica, Surčin jug i petlja Dobanovci.