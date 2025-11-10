Slušaj vest

Uoči obeležavanja Dana primirja, ministar u Vladi Republike Srbije Đorđe Milićević, u prisustvu ambasadorke Republike Srbije u Francuskoj, Ane Hrustanović i v.d. direktora Uprave za dijasporu i srbe u regionu, Vladimira Kokanovića, sastao se u Srpskom kulturnom centru u Parizu sa predstavnicima srpske zajednice u Francuskoj.

Susret je protekao u otvorenoj i srdačnoj atmosferi, a razgovor je bio posvećen položaju i izazovima sa kojima se suočavaju naši sunarodnici u Francuskoj, kao i mogućnostima za dodatno jačanje institucionalnih i kulturnih veza sa maticom.

Ministar Milićević je poručio da "Srbija nikada nije i neće zaboraviti svoje ljude u rasejanju" i naglasio da Vlada Republike Srbije ostaje posvećena podršci dijaspori, kako kroz dopunske škole, kulturne programe i letnje kampove, tako i kroz nove inicijative koje će omogućiti bližu saradnju i snažniju institucionalnu podršku.

- Svet i danas, kao i pre 107 godina, žudi za mirom, stabilnošću i poverenjem. Srbija je tada bila na pravoj strani — na strani dobra, savezništva i zajedničkih vrednosti. I danas želimo da tu snagu prenesemo na nove generacije. Zato vam poručujem – Srbija je vaša sigurna kuća, kuća kojoj se uvek možete vratiti i od koje uvek možete očekivati podršku - rekao je ministar Milićević.

On je istakao da srpska zajednica u Francuskoj predstavlja živi most prijateljstva između dve zemlje, kao i da Francuska i Srbija i danas dele vrednosti slobode i solidarnosti koje su ih povezivale u najtežim vremenima.

Ministar je posebno uputio poruku mladima iz redova dijaspore, ističući važnost očuvanja jezika, kulture i tradicije kao temelja nacionalnog identiteta.

- Hvala vam što časno čuvate ime Srbije, što ste njeni ambasadori u svakodnevnom životu – u poslu, u kulturi, u odnosima sa komšijama. Na to smo ponosni – i na vas, i na našu Srbiju - poručio je ministar Milićević.