U Beogradu je danas nakon kraće i teške bolesti preminuo glavni odgovorni urednik i vlasnik PC Press-a i jedan od pionira najranije ere kućnih računara u Srbiji, Dejan Ristanović.

- S tugom obaveštavamo javnost da je u Beogradu, 10. novembra 2025. godine, nakon kraće i teške bolesti, preminuo Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik i vlasnik PC Press-a.

Dejan Ristanović (1963–2025) bio je jedan od pionira računarstva i tehnološkog novinarstva na prostorima bivše Jugoslavije. Kao autor čuvenog izdanja časopisa Galaksija "Računari u vašoj kući" iz 1983. godine, doprineo je popularizaciji računara i digitalnih tehnologija u tadašnjoj Jugoslaviji.

Godine 1995. osnovao je časopis PC Press, koji je tokom tri decenije postao vodeći IT medij u Srbiji. Bio je i jedan od osnivača Sezama, prvog elektronskog foruma, a kasnije Internet provajdera SezamPro, koji je imao važnu ulogu u razvoju interneta u Srbiji.

Tokom svoje bogate karijere, Ristanović je bio autor i koautor brojnih knjiga, publikacija i članaka, i učestvovao je u organizaciji velikog broja stručnih skupova, među kojima je i konferencija BIZIT. Njegov poslednji veliki izdavački projekat bila je monografija „Naših 30 godina: Tehnologija, ljudi i vizije", posvećena jubileju PC Press-a.

Njegov rad, znanje i entuzijazam ostavili su dubok trag u domaćoj IT zajednici i medijima.