Građani Srbije danas obeležavaju 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na pobedu i veliko stradanje srpske vojske u Velikom ratu.

Na taj dan Nemačka je kapitulirala u Velikom ratu. Ovaj datum podseća na dan kada su, 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Kompijenu, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

Ovaj državni praznik se u Republici Srbiji proslavlja od 2012. godine. Pre toga se obeležavao na prvim časovima u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 2005. godine.

Kao glavni motiv za amblem ovog praznika koristi se cvet Natalijine ramonde, ugrožena vrsta u Srbiji. Ovaj cvet je u botanici poznat i kao cvet feniks, koji ima moć da oživi zbog čega je i uzet kako simbol pobede srpske vojske u Velikom ratu, u kojem je Srbija pretrpela ogromne žrtve i izgubila trećinu svog stanovništva.

Osim ovog, u amblemu se pojavljuje i motiv trake Albanske spomenice, koja se nalazi iznad cveta.

Preporuka je da se ovaj amblem nosi na reveru u nedelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika. Ovaj dan se praznuje neradno. Taj datum se obeležava u svim zemljama koje su potpisale sporazum.

Polaganje venaca na Spomenik neznanom junaku i na spomen-kosturnici branilaca Beograda

Predsednik Vlade Đuro Macut položiće venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, nakon čega će, u 11 časova, biti održana i državna ceremonija polaganja venaca na spomen-kosturnici branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu.

Državnu ceremoniju predvodiće ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski. Takođe, ceremoniji polaganja venaca i odavanja počasti prisustvovaće delegacija Grada Beograda.

Na Francuskom vojnom groblju vence će položiti zvaničnici Grada Beograda, dok će na Spomenik Neznanom junaku na Avali venac položiti premijer Srbije Đuro Macut.