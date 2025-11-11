Srbija obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu: U znak sećanja na pobedu i veliko stradanje srpske vojske u Velikom ratu
Građani Srbije danas obeležavaju 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na pobedu i veliko stradanje srpske vojske u Velikom ratu.
Na taj dan Nemačka je kapitulirala u Velikom ratu. Ovaj datum podseća na dan kada su, 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Kompijenu, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.
Ovaj državni praznik se u Republici Srbiji proslavlja od 2012. godine. Pre toga se obeležavao na prvim časovima u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 2005. godine.
Kao glavni motiv za amblem ovog praznika koristi se cvet Natalijine ramonde, ugrožena vrsta u Srbiji. Ovaj cvet je u botanici poznat i kao cvet feniks, koji ima moć da oživi zbog čega je i uzet kako simbol pobede srpske vojske u Velikom ratu, u kojem je Srbija pretrpela ogromne žrtve i izgubila trećinu svog stanovništva.
Osim ovog, u amblemu se pojavljuje i motiv trake Albanske spomenice, koja se nalazi iznad cveta.
Preporuka je da se ovaj amblem nosi na reveru u nedelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika. Ovaj dan se praznuje neradno. Taj datum se obeležava u svim zemljama koje su potpisale sporazum.
Polaganje venaca na Spomenik neznanom junaku i na spomen-kosturnici branilaca Beograda
Predsednik Vlade Đuro Macut položiće venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, nakon čega će, u 11 časova, biti održana i državna ceremonija polaganja venaca na spomen-kosturnici branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu.
Državnu ceremoniju predvodiće ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski. Takođe, ceremoniji polaganja venaca i odavanja počasti prisustvovaće delegacija Grada Beograda.
Na Francuskom vojnom groblju vence će položiti zvaničnici Grada Beograda, dok će na Spomenik Neznanom junaku na Avali venac položiti premijer Srbije Đuro Macut.
Povodom obeležavanja Dana primirja, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su juče počasnu artiljerijsku paljbu.