Nastavlja se period zahtevnijih uslova vožnje kada se posle kišnih dana na putevima kroz stenske useke pojavljuje više odrona zemlje i kamena, uz slabiju vidljivost zbog magle i sumaglice, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Slabija vidljivost će se zadržati i u drugoj polovini dana kada će na putevima biti pojačan intezitet saobraćaja, te se vozači pozivaju da voze strpljivo i oprezno.

Na deonici puta Leskovac jug-Vranje ima magle i vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, dok na deonici Pojate - Trupale ima mestimično magle uz smanjenu vidljivost na 100 metara.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Horgoš i Kelebija zadržavaju tri sata, u Batrovcima, Šidu i Bezdanu četiri, a u Sremskoj Rači jedan sat.