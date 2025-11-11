Srpski vojnici u rat ispraćani s bosiljkom, ikonom i grumenom zemlje: Oko 600.000 Srba bilo je mobilisano u Prvom svetskom ratu, ovako su ih najmiliji pratili!
Čak oko 600.000 Srba bilo je mobilisano u Prvom svetskom ratu. Ispraćani su s ponosom, ali i sa strepnjom - hoće li se vratiti živi? Upravo zato, ti trenuci rastanka bili su praćeni brojnim narodnim običajima i ritualima, duboko ukorenjenim u verovanju i tradiciji, a sve kako bi ih zaštitili u krvavim borbama.
Odlazak na front bilo je pitanje časti i dužnosti. Ipak, uz ponos su išli i tuga, neizvesnost i strah - i za one koji odlaze i za one koji ostaju. Ispraćaji su bili duboko lični.
Bosiljak je imao posebno mesto u srpskoj tradiciji. Majke i devojke su često stavljale grančicu bosiljka vojniku u kapu, torbicu ili oko vrata, verujući da ta biljka čuva od zla, da "miriše duši" i da će onome ko ga nosi pomoći da ostane čistog srca i duše, i da se kući vrati živ i zdrav.
- Srbi su poznati po tome što su imali raširenu i raznovrsnu strategiju zaštite od zla, pa su amajlije varirale od porodice do porodice, od sela do sela - objašnjava etnolog Bojan Jovanović.
Bile su različite - od paganskih i magijskih do hrišćanskih.
- Nekima su davali bosiljak, drugima dren, a neko je dobijao ikonicu sveca zaštitnika kuće.
Dren je bio vrlo čest jer se povezivao sa zdravljem, pa su ga nekim vojnicima zašivali u odeću - navodi.
U odeću su se, kaže, ušivala i zrna tamjana ili komad voska iz crkve, dok se zrno pšenice davalo kao simbol blagostanja i nade u povratak.
- Kao zaštita od nesreće nosio se crveni konac, a stavljao se i grumen zemlje ispred kućnog praga - da vojnik uvek zna gde mu je dom.
Prilikom ispraćaja majke su sinove blagosiljale tri puta i "krstile" ih vodom ili vinom. Devojke su mladićima darivale vezene marame, rukavice ili košulje, često sa ušivenim krstićem ili inicijalima - lični pečat ljubavi, i amajliju srca.
Amajlije za vojnika
- Bosiljak se stavljao vojniku u kapu, torbicu ili oko vrata i trebalo je da ga čuva od zla
- Ikonica se nosila uz telo
- Zrna tamjana ili komadi voska iz crkve često su ušivani u rub odela
- Crveni konac je bio zaštita od nesreće
- Novčić i zrno pšenice bili su simbol blagostanja i nade u povratak
- Zemlja ispred kućnog praga se stavljala u džep vojniku kako bi znao gde mu je dom
- U pozadini svega bila je velika želja da se vojniku ne dogodi ništa loše - ističe Jovanović.
Nažalost, oko 400.000 srpskih vojnika je, uprkos svemu, poginulo. Ukupno je stradalo 1,2 miliona Srba, a Kraljevina Srbija je ostala bez čak 62 odsto muškog stanovništva od 18 do 55 godina - 53 odsto je poginulo, a devet odsto je zadobilo trajni invaliditet.