Skoro godinu i po dana prošlo je od nestanka mladog farmaceuta iz Niša Milana Đorđevića (41), a njegova porodica i dalje ne zna šta se sa njim dogodilo.

Milanovi roditelji Marica i Siniša i brat Dejan ne prestaju da ga traže, ali za sada bez uspeha.

Milanova majka Marica kazala je da od 10. juna prošle godine kada je njen sin nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini do danas nisu imali ni jedan poziv da ga je neko video ili da je neko nešto čuo o njemu.

Milan Đorđević je nestao 10. juna na Suvoj planini. Foto: Kurir Društvene mreže

- Molim se Bogu neprestano da mi se Milan javi i da mi kaže da je živ. Samo toliko. Ništa više ne tražim. Užasno nam je teško. Uznemirim se čim telefon zazvoni, pomislim on je, međutim, ništa. Ni traga, ni glasa. Zovem Policijsku upravu u Nišu, stalno se raspitujem, ali ni oni nemaju nikakve informacije o Milanu. Kažu mi da ni njih niko za sve ovo vreme nije pozvao da im nešto kaže o mom sinu. To mi je neverovatno i nisam sto posto sigurna da je tako - kaže Marica.

Ona je kazala da njihovi prijatelji i rođaci smatraju da je Milan u nekom manastiru.

- Mi smo prošle godine od Srpske pravoslavne crkve dobili odgovor da Milan nije ni u jednom manastiru u Srbiji ili Republici Srpskoj. Moguće je, međutim, da je on ipak u nekom manastiru. Stariji sin je išao do Ostroga, išli smo i mi. Obilazili smo i manastire u blizini. Pitamo, tražimo Milana, raspitujemo se… Nadamo se, verujemo da je živ i da će nam se javiti - istakla je Marica.

Od SPC su dobili odgovor da nije ni u jednom manastiru. Foto: Drustvene Mreže, Gorska služba spasavanja Srbije

Prema njenim rečima, za Milana su svi uvek imali samo reči hvale i svi ga poznaju kao oca, brata, sina i supruga za primer.

- Gde je mogao da ode takav čovek? To ne mogu da shvatim. Zašto je otišao i kako je otišao, da li je otišao dobrovoljno ili ga je neko prisilio? Ne znamo, ništa ne znamo i ludim zbog toga. Ne izlazim više iz kuće, nemam snage. Imam 72 godine i ne znam da li ću doživeti da ponovo vidim sina. Molim, preklinjem, ako neko nešto zna o Milanu da nam javi. Molim se Bogu da nam ga vrati, da zajedno proslavimo ove godine slavu. U nedelju 16. novembra je naša slava Sveti Đorđe - očajna je majka nestalog farmaceuta.

Na dan nestanka Milan je, kao i mnogo puta ranije, pre odlaska na posao, svratio do majke koja živi u zgradi preko puta one u kojoj je živeo sa suprugom i dvoje dece. Zajedno su popili kafu, a on je tada poslao i par mejlova i obavio par službenih telefonskih poziva.

- Sada mi ne da mira to vreme od odlaska od mene do dolaska do doktorke u Univerzitetskom kliničkom centr (UKC) sa kojom je imao zakazan sastanak zbog posla kojim se bavio. On je došao kod mene u 8.10 ili 8.15, popili smo zajedno kafu, popričali i telefonirao je iz druge sobe. Otišao je na posao u 9.10 sati, a kod doktorke je bio u 10.30 časova. Njemu kolima od mog stana do UKC treba pet minuta, a pešaka desetak minuta. Pitam se šta je radio tih malo više od sat vremena, da li je razgovarao sa nekim, da li se zbog tog razgovora zadržao, sa kim je razgovorao... To su pitanja na koja nemamo odgovor - izjavila je Marica.

Majka Milana Đorđevića na mnoga pitanja i dalje nema odgovor. Foto: Društvene Mreže, Gorska služba spasavanja Srbije GSSS

Milan se poslednji put javio telefonom svojoj supruzi 10. juna prošle godine oko podneva.

Rekao je da će se zadržati na poslu tako da neće stići da ode po ćerku u vrtić, ali da će stići da sina vodi na rođendan.

Nakon toga se nikome nije javljao na telefon, zbog čega su njegov brat, otac i prijatelji započeli potragu i obavestili policiju.

Milanov službeni automobil pronađen je u toku večeri 10. juna na Bojaninim vodama, ali od tada do danas nije pronađeno ništa drugo što bi moglo da pomogne u razrešavanju misterioznog i do sada u Nišu nezapamćenog nestanka.

U kaseti automobila pronađeni su, uredno ostavljeni, službeni i privatni telefon, ručni sat i novčanik sa parama i ličnom kartom.

U potrazi za Milanom učestvovali su brojni policajci. Foto: Kurir/M.S.

U potrazi za Milanom učestvovali su brojni policajci, vatrogasci, pripadnici niškog odreda Žandarmerije, planinari, šumari, prijatelji i rođaci, ali ni jedan trag nije pronađen.

Na mestu gde je pronađen njegov službeni automobil nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je nasilno izašao iz svog vozila i ušao u drugo vozilo.

Na kamerama u selima kroz koje se prolazi da bi se stiglo do Bojanih voda, vidi se Milanov službeni automobil i on sa otvorenim prozorom i rukom ležerno oslonjenom na prozor.

U momentu nestanka bio je poslovno obučen, u svetloj košulji, tamnim pantalonama i cipelama. Milanova porodica puno nade polagala je u proveru njegovih telefona i laptopa, ali su ih iz policije obavestili da ništa sumnjivo nisu pronaši, iako je u telefonu bilo izbrisanih poruka i poziva.