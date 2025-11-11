Slušaj vest

U Srbiji je između 2011. i 2024. godine zabeleženo 424 slučaja femicida. Prošle godine ubijeno je najmanje 18 žena, dok je od početka ove ubijeno najmanje 14 žena. Zabrinjava podatak da su u polovini slučajeva učinioci nasilja bili ranije prijavljivani, a u većini slučajeva to su bili intimni partneri žrtava. Dom, mesto koje bi trebalo da predstavlja sigurnost, i dalje je najopasnije mesto za žene koje trpe nasilje, upozorava Autonomni ženski centar.

Umetnički performansom u galeriji N.EON juče je pokrenuta kampanja „Dok nas smrt ne rastavi“ Autonomnog ženskog centra, koja za cilj ima prevenciju femicida, kao jednog od najvećih društvenih problema ne samo u Srbiji, već i regionu. Podršku kampanji, kako su saopštili iz centra, pružila je poznata modna kreatorka Marija Tarlać, čija unikatna crna venčanica kao centralna tačka ovog performansa, postaje simbol borbe protiv femicida.

Žene pretrpe nasilje već na venčanju

- Koliko god da verujemo da su venčanja simbol ljubavi i sreće, iskustvo žena koje su preživele nasilje pokazuje da mnoge od njih prvi put pretrpe nasilje tokom venčanja ili neposredno nakon njega. Crna venčanica u ovoj kampanji nije provokacija, već poziv da otvorimo oči pred stvarnošću u kojoj najveći broj žena strada od ruke sadašnjeg ili bivšeg partnera. Želimo da skrenemo pažnju na to da femicid nije iznenadna tragedija, već poslednji čin dugotrajnog nasilja koje je okolina mogla da prepozna. Naš cilj je da svako, na svoj način, pomogne ženi koja živi u nasilju, da je razume, podrži i da nikada ne zatvori vrata - istakla je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Neke žene trpe nasilje već na venčanju Foto: Autonomni ženski centar

Pod sloganom "Dok nas smrt ne rastavi“, kampanja je usmerena na informisanje i edukaciju javnost o tome kako uočiti obrasce ponašanja koji najčešće vode do femicida i na koji način pomoći nekome ko je u potencijalnoj opasnosti. Ona stoga predstavlja svojevrsni apel zajednici da prepozna deluje preventivno kako bi se sprečili budući slučajevi femicida.

Crna venčanica simbol sećanja i opomene

Zato je crna venčanica, delo Marije Tarlać, u okviru kampanje predstavljena kao simbol sećanja i opomene. Venčanica, koja inače označava ljubav, nadu i novi početak, ovde podseća na žene koje su izgubile život zbog nasilja i na odgovornost društva da reaguje na vreme. Kroz ovaj snažan simbol, kampanja postaje glas otpora femicidu i poziv na zajedničko delovanje.

Crna venčanica simbolizuje sećanja i opomene Foto: Autonomni ženski centar

Kampanja „Dok nas smrt ne rastavi“ u narednom periodu nastaviće se kroz niz aktivnosti usmerenih ka informisanju javnosti, kroz edukativne materijale, resurse i grupe podrške namenjene ženama koje trpe nasilje, ali i njihovom okruženju. Ovim putem, Autonomni ženski centar podseća da femicid nije privatna stvar, već odgovornost celog društva jer jedna blagovremena reakcija nekada može spasiti nečiji život.

- Sprečimo femicid zajedno - poručili su iz Autonomnog ženskog centra.