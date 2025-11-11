Slušaj vest

Nakon što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata" - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da "izvan novembra" odlože izložbu čije otvaranje je zakazano za 11. novembar, oglasio se predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.

- Mislim da je gradonačelnik sa svojim zahtevom pokušao da smiri situaciju s obzirom da određene neformalne i navijačke grupe su planirale određenu vrstu okupljanja ispred zgrade, pa i napad na samu zgradu. Mislim da je to bio pokušaj da se smiri situacija. Ono što je problematično jeste sam odnos prema srpskoj zajednici i zahtev da se programi koji isključivo organizuju pripadnici srpske zajednice odlože pod izgovorom da se radi o mesecu u kojem se obeležava sećanje, dok u Hrvatskom domu imamo večeras predstavu, stend ap komediju. Još uvek nismo doneli odluku da li ćemo izložbu odgoditi - poručio je Drakulić.

Kako je dodao, ona će biti održana svakako.

- Da li ćemo je odgoditi procenićemo bezbednosnu situaciju. Ne bismo želeli da našu publiku i građane dovedemo u neugodnu situaiciju. Teško je sad imenovati pojedince, ali određene grupe već duži period vode takvu politiku i trebalo bi da se vratimo u neke prethodne godine kada je u Vukovaru najavljena mirnodopska Oluja - poručio je Drakulić.

To je, dodao je, ono što se sprovodi u ovom momentu, "zastrašivanjem i raznoraznim pretnjama navijačkih i neformalnih grupa, koje se kriju iza kapuljača i da kažu šta žele, da nađemo zajednički jezik, kako bismo živeli u miru, dostojanstveno".

- Niko nije birao ko će stradati u Vukovaru. Stradali su i Srbi. To je mesec kada se sećamo žrtava i svih nevino postradalih u tom ratnom vihoru. Što se tiče ministarke kulture u Hrvatskoj zaista je nešto što je bilo nepotrebno i govorila je stvari koje nisu relevatne u ovakvoj situaciji. Radi se o izložbi koja govori o stradanju žena u Prvom svetskom ratu. Ona je govorila o finansiranju Republike Hrvatske i moglo se shvatiti da je program finansiran od strane Hrvatske, što nije tačno. Uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu je finansirala ovaj projekat i mi smo zajedno sa Srpskim kulturnom centrom i konzulatom hteli da povodom Dana primirja kažemo kako je taj dan izuzetno važan jer je zaustavljen rat i stradali su civili. Ono što možemo reći da je pozitivno je reakcija premijera Plenkovića. Ono što je mnogo važnije je da se država odlučno suoči s problemima a to je rastući govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice. Danas smo mi u pitanju sutra će biti neko drugi. Nama je veoma važna podrška Ministarstva kulture Srbije, koja je izbalansirana, što je važno u komunikaciji - navodi Drakulić.

Foto: Profimedia