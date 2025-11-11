Slušaj vest

Navijačka grupa hrvatskog fudbalskog kluba Dinamo, Bed blu bojsi (BBB) iz Vukovara polepili su u tom gradu velike fotografije četnika i pripadnika JNA iz vremena proteklog rata.

Fotografije su zalepljene na zgradi Zajedničkog veća opština, tela Srba u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu. Postavili su i transparente "Ko o čemu - Srbi o herojima" i, još veći, "Vlada RH ili RSK?!".

Na taj način oni su reagovali na najavljeno otvaranje, koje je bilo planirano za večeras, izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" u Vukovaru u organizaciji Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, a povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

U međuvremenu, kako je potvrdio Dejan Drakulić, predsednik Zajedničkog veća opština (ZVO), izložba je odložena za decembar, preneo je "Index".

Za ministarku kulture Ninu Obuljen Koržinek, otvaranje takve izložbe je neprihvatljivo u ovom trenutku, kako je navela, ne zbog sadržaja, već zbog utiska.

A, na Fejsbuk stranici navijačke grupe Bed blu bojsa je objavljeno da je "teško dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vreme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova".

"Ovde se ne radi o nekom plesu nego o podmuklo smišljenoj provokaciji"

Povodom nedavnog incidenta u Splitu, kada je grupa maskiranih muškaraca, uz ustaške pokliče, sprečila održavanje Večeri folklora u okviru Dana srpske kulture, grupa BBB na Fejsbuku piše: "Ovde se ne radi o nekom plesu kola nego o podmuklo smišljenoj provokaciji".

Teško je, dodaju, poverovati i da će Srbi u Hrvatskoj živeti bolje kad se na izložbi prisete heroja iz Prvog svetskog rata koji kao da je juče bio u poređenju sa Domovinskim ratom čiji se heroji i vrednosti sistemski zatiru.

"Teško je i žalosno za videti da ima onih koji ne vide kako se ovde ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji, a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo verovatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju - baš teško)".

"Teško je razabrati da li ovakve odluke i poteze donosi Vlada RH ili RSK"

Teško je, kažu, razabrati da li ovakve odluke i poteze donosi Vlada RH ili RSK.

"Možda bi iduće godine uz Dan primirja kojim se obeležava kraj Velikog rata trebalo obeležiti i Vidovdanski atentat čime su ga isti ponosni slavljenici i započeli. Nešto kao cici mici izložba lika i dela heroja Gavrila Principa. Ili možda ipak da Vlada za tim bilding obeleži pobedničko hodočašće, do Krfa recimo", navodi se u objavi na zvaničnoj stranici Bled blu bojsa - Vukovar.

Teško je, navode, "shvatiti i da ima onih koji se vlastitog imena, istorije i kulture odriču i to na način da kontradiktorno promovišu istu onu kulturu koja je našu htjela uništiti, međutim, još nas ima, još ima Hrvata".

"Neka živi Dinamo i majka Hrvatska", poručili su navijači Dinama.

Dragulić: Odložena izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata"

Odložena je za večeras najavljena izložba fotografija u Vukovaru pod nazivom "Srpkinja, heroina Velikog rata, saopštio je predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić.

- S obzirom na događanja i zahtev gradonačelnika za odgađanje izložbe želimo poslati poruku mira i razumevanja. Odlučili smo smo da otvaranje izložbe odložimo za decembar - rekao je Drakulić, prenosi Hina.

Izložba je odložena nakon velikog pritiska predstavnika Vlade i gradskih vlasti, koji su događaj ocenili neprihvatljivim da bude održan u novembru kada Hrvatska obeležava Dan sećanja na vukovarsku žrtvu.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije da "izvan novembra" odlože izložbu čije je otvaranje zakazano za večeras, ocenivši to neprimerenim u mesecu kad se Danima sećanja na žrtvu Vukovara odaje počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima.

Neprihvatljivom zbog utiska, a ne zbog sadržaja izložbu je ocenila ministarka kulture Hrvatske Nina Obuljen Koržinek. Istog mišljenja je bio i potpredsednik Vlade Hrvatske i ministar odbrane Ivan Anušić.