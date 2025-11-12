Stanka bolela glava i lakat, pa saznao da je na korak do smrti! Mislio da je umoran, a zbog onoga što mu je rekao doktor diže se kosa na glavi
Stanko Tošić iz sela Konjino kod Lebana preživeo je infarkt miokarda zahvaljujući brzoj reakciji lekara. Iako je u početku simptome poput bola u ruci i malaksalosti pripisivao fizičkom radu, situacija se pogoršala, što ga je nateralo da potraži pomoć. Danas, sa ugrađenim stentom i promenjenim životnim navikama, Stanko slavi dan kada je dobio drugu šansu za život.
- Neizmerno sam zahvalan lekarima, ali s obzirom da imam samo jedan stent, nekako verujem da je moj slučaj bio lakše prirode - rekao je on ranije za Jugmediju.
Naime, on je radio kao viljuškarista u jednoj hladnjači, nedaleko od svoje kuće i u to vreme je bio aktivni poljoprivredni proizvođač.
Od lakta do infarkta
- Zabolela me je leva ruka kod lakta. Prvi, pa drugi pa treći dan, s tim što je intenzitet bola bio sve jači. A pre toga mesecima me bolela glava. Ni sam ne znam koliko sam tableta gutao protiv bolova. Ali, u ta tri dana sam bio nekako malaksao i umoran - ispričao je Tošić.
Osećaj bola u ruci, bez trnjenja, malaksalost i umor pripisivao je napornom fizičkom radu.
- Taj viljuškar sve sam nekako vozio na levu stranu, a volan težak, treba snaga da savije i okrene mašina - kazao je Tošić.
Kada je trećeg podneva stigao kući, stavio je pumpu na leđa da bi isprskao voće od štetočina. Napravio je nekoliko poteza, ali mu je još više pozlilo.
- Najviše me uplašio bol u laktu, u stvari tu negde pored lakta, koji se širio prema vratu, kao i totalna malaksalost. Seo sam u automobil i otišao na hitnu pomoć u Dom zdravlja, Odmah su mi uradili EKG. Nisu me pitali ništa. Lekar je prišao i mirno mi kazao da moram za Leskovac - naveo je Tošić.
"Doktor u prepunoj ambulanti pitao gde je onaj s infarktom"
Stanko je bio u šoku i strahu, pa usput nije hteo da leži u kolima hitne pomoći jer je sedeo, s namerom da sebi i medicinskoj pratnji pokaže da mu nije ništa.
- Strah je postao još veći kada je naišao doktor i pred svima u prepunoj ambulanti urgentnog centra pitao gde je onaj s infarktom, a oni pokazali na mene - ispričao je Tošić.
Išla je ustaljena procedura: Urgentni centar, čekanje na lekara interniste, a zatim smeštaj na Koronografiji odeljenju sa angio salom Opšte bolnice Leskovac.
Tu sam se smirio. Prestali su svi moji strahovi kada je u sobu ušla doktorka Gabrijela Stojković sa još dvojicom lekara iz Niša. Oslobodili su me i rekli da će sutra da mi ugrade stentove i da ću biti kao nov".
Ušao je u salu, tada novu, legao na operacioni sto, dali su mu lokalnu anestiziju i uradili koronografiju, a potom ugradili samo jedan stent. Trajalo je kratko, nije bilo bolno. I, vraćen je u sobu.
Nije vodio računa o zdravlju
- Dobio sam samo jedan stent. Rekli su mi da mi je bila začepljena glavna arterija negde kod vrata, blizu glave. Nisam pitao, a nisu mi ni rekli kolika je začepljenost bila. Dali su mi hrpu lekova i sutradan sam otišao kući bez ikakvih bolova u ruku.
Sve to dešavalo se 2014. godine, a Tošić je sada u sedmoj deceniji.
Život pre stenta
Za Stanka Tošića, bar po njegovim tvrdnjama, nije moglo da se kaže da je vodio buran život, ali, jer, uvek ima jedno ali.
- Znate, mi živimo na selu. Tada su mi i roditelji bili živi, pa su se čuvale i svinje. Po dve tri bi zaklali u jesen, da ima, velika smo porodica. Tako je meni, kao i svima nama, glavno meso bilo svinjsko meso. A uz meze valja se popiti i po koja. I pio sam. I pušio, doduše nisam bio strastveni pušač, po 10 cigareta dnevno. Nije da nisam znao za rizike, ali računao sam da radim naporan fizički posao i da sve to organizam očisti sam. Eto, ja sam, na primer, imao godinama povišen pritisak, a nisam pio lekove. Međutim, danak sam platio.
Posle operacije je ostavio cigarete. Godinama nije pušio. Ostavio je i piće, i, na svoju žalost, nije jeo svinjsko meso.
Tri leka moraće da pije stalno
- Kada se završila postoperativna terapija, ostala su mi, sve do danas, tri leka koja redovno pijem: lek protiv masnoće, protiv aritmije i za širenje krvnih sudova. Živim sa lekovima, ali živim normalno, radim normalno i dalje vozim viljuškar. Taj dan, kada mi je ugra]en stent, slavim, jer sam dobio novi život - objašnjava.
No, nije do kraja disciplinovan. Posle par godina propušio je. Uz društvo popije i po koju čašu ljute rakija. Više se ne bavi poljoprivredom, osim onim što ima u svom prelepom dvorištu, i nikada ga više nije zabolela glava.
"Vodite umeren život u svemu"
- Iskren da budem, ne znam šta bih poručio ljudima koji se nalaze u opasnosti da dobiju infarkt srca, osim da kažem da vode umeren život u svemu, pa i u radu. Jer, imamo samo taj jedan život, kojeg, uprkos porodici, živimo sami, sami živimo i sami umiremo. A život je lep. Bolje je otići kasnije nego pre vremena, da uživate u suncu, u prirodi, u čuvanju dece i unuka, da se radujete njihovoj sreći i tugujete zajedno sa njima. Jednostavno, da im budete podrška, jer kada mi odemo, iza njih ne ostane niko - rekao je on ranije.
Epidemija oboljevanja
Stanko je jednom prilikom počeo da nabraja koliko je njegovih drugova i prijatelja jedva preživelo infarkt miokarda srca, a koliko njih umrlo još pre nego se on razboleo. Spisak je podugačak jer vam se od nabrajanja može zavrteti u glavi.
