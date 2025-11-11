Slušaj vest

"Treba da budemo generacija koja će budućnosti ostaviti mir ne kao slučajnost, već kao nasledstvo", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu na Novom groblju, gde je položila venac na Spomen – kosturnicu branilaca Beograda.

Ona je naglasila da, u vremenu brzih reči i plitkih uverenja, treba da ostanemo narod koji stoji pravo, baš kao što su stajali i naši preci.

Foto: Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

”Treba nam ono što su imali naši preci kojima se danas klanjamo. Naš zadatak je da ponovimo njihovu dostojnost, a ne njihove borbe”, istakla je.

Podsećajući na podatak da 1.247.000 Srba nije dočekalo kraj rata, ona je naglasila da je to dokaz da za Srbe sloboda nije politički pojam, već svetinja.

”Srbi su tada, bez velikih reči i bez velikih uslova, pokazali svetu da čovek ponekad može više nego što istorija veruje da može. Bili su oni koji nose duh protiv topuza, koji vuku liniju fronta napred čak i onda kada je svet uveren da je to nemoguće”, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je da se na ovaj dan, kada se kada se zemlja priseća, a narod poklanja, moramo okupljati kako bismo razumeli kakvu je cenu sloboda imala i zašto je treba čuvati kao najkrupniji zalog budućnosti.

Istakavši da je mir građen na kostima onih koji nisu dočekali primirje i na plećima onih koji su izneli teret istorije Đurđević Stamenkovski je zaključila: