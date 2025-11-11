Kako se prijaviti za rad u diplomatskoj službi

Slušaj vest

Imajući u vidu potrebe proširenja diplomatsko-konzularne mreže, kao i posebne mere za unapređenje diplomatskog kadra Ministarstva spoljnih poslova, pozivaju se sva lica sa stečenim visokim i srednjim obrazovanjem da dostave svoje prijave za učešće u postupku selekcije kandidata radi prijema u diplomatsku službu.

Selekcija se vrši kroz primenu propisanih kriterijuma za sve kandidate pod jednakim uslovima, koji su ispunili uslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima za potrebe diplomatske službe.

Uslovi za učešće kandidata sa visokim obrazovanjem:

Opšti uslovi:

državljanstvo Republike Srbije;

da je kandidat punoletan;

da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi:

Ministarstvo spoljnih poslova raspisuje konkurs Foto: Shutterstock

1. Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Oblast društveno-humanističkih nauka:

Međunarodni odnosi: Poznavanje međunarodnih sistema, diplomatije i globalnih pitanja.

Političke nauke: Razumevanje političkih sistema, upravljanja i donošenja odluka.

Pravne nauke: Stručnost u oblastima međunarodnog prava, ugovora i regulativa.

Ekonomske nauke: Analitičke sposobnosti za trgovinske pregovore, razvojnu pomoć i ekonomsku diplomatiju.

Istorija: Kontekst za razumevanje istorijskih odnosa i presedana u diplomatiji.

Regionalne studije: Specijalizacija za određene regione, uključujući kulturu, jezik i političku dinamiku.

Posebno se podstiču prijave kandidata sa stečenim visokim obrazovanjem na fakultetima u navedenim oblastima, uzimajući u obzir njihovu akademsku reputaciju, programske standarde i kvalitet nastave.

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem izvan navedenih oblasti ili sa obrazovnih institucija koje se tradicionalno ne povezuju sa diplomatijom mogu se prijaviti, pod uslovom da dokažu relevantno iskustvo ili posebno obrazlože drugu kompetentnost za rad u diplomatskoj službi.

Dodatnu prednost imaju kandidati koji su dobitnici stipendija Republike Srbije i Ministarstva prosvete, kao što su „Dositeja",

Prednost imaju kandidati koji su dobitnici Dositeje Foto: Printscreen/ X

- Stipendije za izuzetno nadarene studente" i druge nagrade, koje ukazuju na visoka akademska postignuća i potencijal za doprinos u javnom sektoru.

2. Poznavanje najmanje jednog stranog jezika (najmanje nivo B2), posebno jezika koji se široko koriste u međunarodnoj diplomatiji (engleski, francuski, španski, arapski, ruski ili kineski jezik).

Dokazi o poznavanju stranog jezika: potvrde, sertifikati, rezultati sa međunarodno priznatih ispita (npr. TOEFL, DELF, DELE), diplome o završenim studijama stranog jezika na filološkom fakultetu u zemlji i inostranstvu ili dokazi o završenim kursevima.

Dodatnu prednost imaju kandidati koji govore regionalne ili manje zastupljene jezike koji su relevantni za nacionalne diplomatske interese.

3. Odgovarajuće iskustvo: najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Prednost imaju kandidati sa odgovarajućim iskustvom u naučnoistraživačkom radu ili iskustvom u radu u međunarodnim i drugim organizacijama.

4. Profesionalna znanja i veštine

Emocionalna inteligencija i interpersonalne veštine (sposobnost izgradnje i održavanja odnosa u raznovrsnim kulturnim okruženjima, uz naglašenu empatiju, veštine rešavanja konflikata i komunikaciju).

Digitalna pismenost (poznavanje digitalnih platformi i tehnologija, poput veštačke inteligencije, kao i razumevanje njihove uloge u javnoj diplomatiji, upravljanju informacijama i sajber bezbednosti).

Medijacija i pregovaračke veštine (iskustvo ili potencijal u posredovanju u sporovima, vođenju dijaloga i pregovorima u osetljivim ili visokorizičnim situacijama).

Multidisciplinarno znanje (posebna znanja ili interesovanja za oblasti poput ekologije, tehnologije, globalnog zdravlja ili kulture, relevantnih za savremene diplomatske izazove).

Foto: Kurir

Rešavanje problema i kreativnost (kreativan pristup rešavanju logističkih, operativnih ili strateških izazova, naročito u ograničenim ili nepredvidivim uslovima.).

Svest o umetnosti i kulturi (poznavanje kulturnog nasleđa, umetnosti ili kreativnih industrija kao alata za unapređenje međukulturnog razumevanja i saradnje).

Dokumentacija za prijavu kandidata sa visokim obrazovanjem

Motivaciono pismo u kojem je potrebno da kandidat navede razloge za prijavu i da obrazloži svoje kvalifikacije i ispunjenost uslova za rad u diplomatskoj službi. (Dužina teksta: do 500 reči)

Radna biografija (CV): detaljan pregled stečenog obrazovanja, radnog iskustva, veština i sposobnosti, kao i prakse i dr. aktivnosti.

Preporuke: profesora, mentora ili prethodnih poslodavaca koje potvrđuju entuzijazam, kvalifikacije, iskustvo i profesionalizam kandidata.

Pisani rad: naučnoistraživački rad, kratak esej ili analitički izveštaj na relevantnu temu iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, spoljne ekonomije i sl. (Dužina rada: do 1.500 reči)

Sertifikati/potvrde o poznavanju stranih jezika, diplome i druga relevantna dokumentacija.

Uslovi za učešće kandidata sa srednjim obrazovanjem: Opšti uslovi:

1. državljanstvo Republike Srbije;

2. da je kandidat punoletan;

3. da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi:

1. Završena srednja škola ili gimnazija.

Oblast srednjeg obrazovanja:

PTT saobraćaj;

Telekomunikacije;

Informacione tehnologije;

elektrotehnika;

finansije i računovodstvo.

Prednost imaju kandidati sa završenom elektrotehničkom školom, kao i sa završenom srednjom tehničkom PTT školom.

2. Poznavanje engleskog jezika (najmanje nivo B1)

Dokazi o poznavanju stranog jezika: potvrde, sertifikati, rezultati sa međunarodno priznatih ispita (npr. TOEFL, DELF, DELE), ili dokazi o završenim kursevima.

Dodatnu prednost imaju kandidati koji govore i druge strane jezike posebno jezike koji se široko koriste u međunarodnoj diplomatiji (engleski, francuski, španski, arapski, ruski ili kineski jezik).

3. Odgovarajuće iskustvo: najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

4. Profesionalna znanja i veštine

Emocionalna inteligencija i interpersonalne veštine (sposobnost izgradnje i održavanja odnosa u raznovrsnim kulturnim okruženjima, uz naglašenu empatiju, veštine rešavanja konflikata i komunikaciju).

Digitalna pismenost (upoznatost sa digitalnim platformama i tehnologijama, poput veštačke inteligencije, kao i razumevanje njihove uloge u javnoj diplomatiji, upravljanju informacijama i sajber bezbednosti).

Multidisciplinarno znanje (posebna znanja ili interesovanja za oblasti poput ekologije, tehnologije, globalnog zdravlja ili kulture, relevantnih za savremene diplomatske izazove).

Rešavanje problema i kreativnost (kreativan pristup rešavanju logističkih, operativnih ili strateških izazova, naročito u ograničenim ili nepredvidivim uslovima).

Dokumentacija za prijavu kandidata sa srednjim obrazovanjem

Motivaciono pismo u kojem je potrebno da kandidat navede razloge za prijavu i da obrazloži svoje kvalifikacije i ispunjenost uslova za rad u Ministarstvu. (Dužina teksta: do 500 reči)

Radna biografija (CV): detaljan pregled stečenog obrazovanja, radnog iskustva, veština i sposobnosti, kao i prakse i dr. aktivnosti.

Preporuke: profesora, mentora ili prethodnih poslodavaca koje potvrđuju entuzijazam, kvalifikacije, iskustvo i profesionalizam kandidata.

Sertifikati/potvrde o poznavanju engleskog jezika, diplome i druga relevantna dokumentacija.

Način podnošenja prijava: