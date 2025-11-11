Slušaj vest

Danas se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Cer, Kajmakčalan, Kolubara, proboj Solunskog fronta, ostaće zauvek u sećanju srpskog naroda kao primer herojstva.

Gost emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, a koji je više pričao o poduhvatima naše vojske bio je Ivan Stratimirović, predsednik Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine.

Više o Savezu potomaka ratnika

Stratimirović ističe 1920. kao godinu kada se dogodila demobilizacija i da su tek tada vojnici mogli da idu kućama.

- Mi poštujemo sva mesta, grobove, datume, ljude iz Velikog rata, ali i drugih značajnih ratova naše zemlje. Mi iz Saveza smo prisutni na svim ceremonijama u najvećem broju jer smo mi najstarija veteranska organizacija u Srbiji, osnovana još 1908. posle aneksione krize, naredbom kralja Petra, a ime su svojevremeno dali Branislav Nušić i Jovan Dučić. Dakle, mi od tada postojimo, ali je ime u međuvremenu moralo da se promeni. Tako smo od one Narodne odbrane koja je osnovana 1908. došli do Saveza potomaka jer starih ratnika više nema. Trudimo se da groblja očistimo i održavamo. Imamo i inicijativu da se spomenici značajnim ljudima ili događajima postave. Sada smo u akciji da se u Parizu postavi bista kralja Petru Prvom. Takođe imamo inicijativu da se u Srbiji naprave spomenici kralju Petru, Aleksandru i ostalim značajnim figurama naše istorije. Tražićemo prijem kod onih koji rukovode gradom i državom - kaže Stratimirović.

Prva velika pobeda Saveznika u Prvom svetskom ratu bila je bitka na planini Cer i oko nje. Ta bitka je značajno podigla ugled Srbije i njene vojske jer je dokazala da austrougarska sila nije nepobediva, a više Cerskoj bici za Kurir televiziju pričao je istoričar Stefan Vilić.

- Naša vojska je bila tehnički i brojčano slabija, ali je zadala izvanrednu pobedu na Ceru. Popularan je film "Marš na Drinu" i otprilike je to tako išlo. Naši vojnici su mislili da je konjički eskadron napredovao i da su stigli na određene pozicije, ali kada su prišli, videli su da se radi o austrougarskim vojnicima i tu je boj otpočeo. To je jedan od najkrvavijih sukoba na početku rata, ali i jedan od najznačajnijih, a pre svega zbog moralne pobede. Međutim, ne bi trebalo zaboraviti koliko nas je ta bitka koštala. Tokom celog sukoba na Ceru, izbačeno je oko 16.300 srpskih vojnika iz stroja, a oko 2.017 je izgubilo svoje živote - kaže Vilić.

"Jedan vojnik je 60 godina tražio tu porodicu"

Vilić je podelio sa gledaocima priču običnog seljaka koja pokazuje dostojanstvo i moral srpskog mentaliteta.

- Radi se o vojniku iz Kombinovane divizije Mileti Milutinoviću, koji je u toku Cerske bitke bio ranjen u obe noge. On je nekako došao do jedne kuće koja je bila napuštena zbog rata. U devojačkoj spremi jedne Perse Spajić je našao dva peškira koja je koristio da previje svoju ranu. Ovo je priča o moralu i disciplini običnog srpskog vojnika, kako ih mi nazivamo, seljaka, srpskog hranitelja i branitelja, koga je grizla savest što je ušao u tuđu kuću i uzeo nešto što mu ne pripada, iako je to bilo da njemu spasi život. Po njegovoj priči, on je koristio taj peškir da prekrije rane i drugih vojnika. On je narednih 60 godina tražio naslednike te Perse, jer je ona jako mlada umrla od tuberkuloze, da bi na kraju 1974. godine taj peškir predao njihovim naslednicima koji se danas nalazi u Narodnom muzeju u Šabacu - kaže Vilić.

Projekat "album sećanja"

Projekat "album sećanja"

Stratimirović je pun priča iz Velikog rata, a neki detalji se ne mogu pronaći ni na internetu, pa je otkrio odakle mu ta saznanja koja čuvaju uspomene na srpske heroje.

- To je naš najveći projekat i zove se album sećanja. Već deceniju Aleksandar Vasilić i njegovi saradnici vode taj projekat. To je izložba, bila je u Beogradu, Nišu, a možda je još uvek u toku. Najveća vrednost te izložbe, odnosno projekta, jeste što potomci govore o svojim precima. Na izložbi su njihovi dokumenti, pisma, sećanja potomaka na njih, fotografije... U tome je veličina i tamo nema ništa iz arhiva, sve je iz naroda, upravo je tu naša veličina. Nama potomci često šalju pitanja, sećanja, ali mi primamo sve te priče od potomaka. Ono najzanimljivije se oblikuje i plasira u naš album sećanja - kaže Stratimirović.

Stratimirović se dotakao mladih i koliko se oni interesuju za podatke iz Prvog rata, pa je istakao da imaju odličnu saradnju sa pojedinim školama:

- U našem statutu postoji to da treba da sarađujemo sa mladima, odnosno školama. Težište našeg rada je upravo u saradnji sa školama. Sa nekim školama imamo baš dobru saradnju, a to su karakteristične škole, kao što je Kralj Petar Prvi. Da mlade više zainteresujemo oko ove teme je van naše moći. Mi bismo želeli da u školski program uđe i mogućnost održavanja istorijskih časova, mi smo na to spremni, pozivamo mlade da učestvuju u našim događajima.

