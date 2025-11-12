Slušaj vest

Uoči krsne slave, u pravoslavnim domovima širom Srbije i regiona, obavlja se svečani običaj osvećenja vodice, koji predstavlja duhovnu pripremu za slavski dan. Sveštenik tada dolazi u dom domaćina, nosi krst i obično bosiljak, i uz molitvu osveštava vodu kojom se potom škrope kuća, slavska ikona i slavski kolač.

Ovaj čin simbolizuje čišćenje doma i duše, ali i prizivanje Božjeg blagoslova na porodicu. Osvećena vodica se čuva u kući tokom cele godine, kao znak zaštite i vere.

Iako je skroman i tih, ovaj običaj ima duboko značenje jer podseća vernike da krsna slava nije samo gozba, već pre svega molitveni susret s Bogom i zahvalnost svecu zaštitniku porodice.

Sveštenik ulazi u seosku kuću
Osvećena vodica se čuva tokom cele godine kao znak zaštite i vere Foto: Kurir, Screenshot Facebook

Veroučiteljka Andrea Kereš objavila je na svom Instagram profilu video-snimak u kome je pokazala kako izgleda osveštavanje vodice.

Pripremite sedam stvari

- Kada sveštenik dolazi da osveti vodu pred slavu treba da pripremite: bosiljak, posudu s vodom, manju sveću, kadionicu, briket, tamjan i spisak ukućana. Kada se voda osveti svako od ukućana treba da popije malo vode i onda može da se pije pomalo svako jutro pre jela sve do slave, a da se deo iskoristi za pravljenje žita i slavskog kolača - kaže veroučiteljka i dodaje:

Andrea Kereš
Andrea Kereš veroučiteljka o svečanom činu osvećenja vodice Foto: Instagram Prinscreen

- Ruski naučnici su dokazali da krsni znak ubija mirkobe i menja osobine vode. Otkrivena su i jedinstvena svojstva koja voda poseduje posle osvećenja molitvom. Osvećena voda dobija silu koja služi na isceljenje duše i tela na uklanjanje vidljivih i nevidljivih neprijatelja i na veliku duhovnu korist, pa ako do sada niste praktikovali, sve što treba da uradite je da pozovete sveštenika ili odete u vašu crkvu i ostavite podatke da vas pozovu kada dođe vreme. Sveštenik dolazi u kuću dva puta godišnje za osvećenje vode pred Vaskrs i pred slavu i proces je isti u oba slučaja - navodi ona.

Ikona obavezna

Veroučiteljka naglašava i da ukoliko domaćin nema bosiljak ili sveću, sveštenik će imati verovatno kod sebem, ali bi valjalo pripremiti unapred kao i obavezno slavsku ikonu. 

Ne propustiteDruštvoOVO SU NAJVEĆE SLAVE U SRBIJI! DETALJNI SPISAK OBIČAJA KOJE TREBA ISPOŠTOVATI: Svi domaćini ovo treba da znaju, u jednom greše čak i sveštenici
Slavski kolač, sveća, vino i ikone Svetog Jovana, Svetog Nikole, Svetog Aranđela i Đurđica
DruštvoMNOGI DOMAĆINI PRAVE OVE GREŠKE NA SLAVI, A NE ZNAJU DA SU VELIKI GREH! Jedna od njih se tiče i trpeze, obratite pažnju na 4 stvari
Slavski kolač na slavskoj trpezi
DruštvoKILO KOBASICE 800, SLANINA 1.100 DINARA, A TEK ČVARCI: Ovo je detaljni cenovnik domaćih proizvoda uoči slava - KAŽU BAGATELA
Suhomesnati proizvodi
Društvo"BOLJE DA NE SLAVITE SLAVU NEGO OVAKO DA JE OBELEŽAVATE": Mnogi Srbi prave ove greške, a veliki su greh!
Slavski kolač na slavskoj trpezi
DruštvoTroškovi za slavsku trpezu sve veći: Domaćini otkrili koliko je tačno novca potrebno za krsnu slavu: Ove stvari su najskuplje
Slavski kolač pare novac

Otac Gligorije za Kurir: Evo šta je najvažnije da uradimo u sezoni slava  Izvor: Kurir televizija