Šta je potrebno imati u kući kada dođe sveštenik da osvešta vodicu

Uoči krsne slave, u pravoslavnim domovima širom Srbije i regiona, obavlja se svečani običaj osvećenja vodice, koji predstavlja duhovnu pripremu za slavski dan. Sveštenik tada dolazi u dom domaćina, nosi krst i obično bosiljak, i uz molitvu osveštava vodu kojom se potom škrope kuća, slavska ikona i slavski kolač.

Ovaj čin simbolizuje čišćenje doma i duše, ali i prizivanje Božjeg blagoslova na porodicu. Osvećena vodica se čuva u kući tokom cele godine, kao znak zaštite i vere.

Iako je skroman i tih, ovaj običaj ima duboko značenje jer podseća vernike da krsna slava nije samo gozba, već pre svega molitveni susret s Bogom i zahvalnost svecu zaštitniku porodice.

Osvećena vodica se čuva tokom cele godine kao znak zaštite i vere Foto: Kurir, Screenshot Facebook

Veroučiteljka Andrea Kereš objavila je na svom Instagram profilu video-snimak u kome je pokazala kako izgleda osveštavanje vodice.

Pripremite sedam stvari

- Kada sveštenik dolazi da osveti vodu pred slavu treba da pripremite: bosiljak, posudu s vodom, manju sveću, kadionicu, briket, tamjan i spisak ukućana. Kada se voda osveti svako od ukućana treba da popije malo vode i onda može da se pije pomalo svako jutro pre jela sve do slave, a da se deo iskoristi za pravljenje žita i slavskog kolača - kaže veroučiteljka i dodaje:

Andrea Kereš veroučiteljka o svečanom činu osvećenja vodice Foto: Instagram Prinscreen

- Ruski naučnici su dokazali da krsni znak ubija mirkobe i menja osobine vode. Otkrivena su i jedinstvena svojstva koja voda poseduje posle osvećenja molitvom. Osvećena voda dobija silu koja služi na isceljenje duše i tela na uklanjanje vidljivih i nevidljivih neprijatelja i na veliku duhovnu korist, pa ako do sada niste praktikovali, sve što treba da uradite je da pozovete sveštenika ili odete u vašu crkvu i ostavite podatke da vas pozovu kada dođe vreme. Sveštenik dolazi u kuću dva puta godišnje za osvećenje vode pred Vaskrs i pred slavu i proces je isti u oba slučaja - navodi ona.

Ikona obavezna

Veroučiteljka naglašava i da ukoliko domaćin nema bosiljak ili sveću, sveštenik će imati verovatno kod sebem, ali bi valjalo pripremiti unapred kao i obavezno slavsku ikonu.