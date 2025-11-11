U Švajcarskoj su plate visoke, ali nije sve idealno: Naš čovek otkrio istinu o životu u "zemlji iz snova"!
Za mnoge sa naših prostora, Švajcarska je sinonim za savršen život - zemlja reda, visokih plata i netaknute prirode. Ali, kako svedoči jedan naš čovek koji živi u toj zemlji, ni taj raj nije bez svojih mana.
"Dobrodošli u švajcarski san", započinje on svoju objavu na TikTok profilu "berlininsajder", opisujući zemlju u kojoj su, kako kaže, plate i do dva puta veće nego u Nemačkoj, a vožnja do prodavnice znači "pogled na vodopade, snegom prekrivene planine i najzeleniju travu koju možeš zamisliti".
Prema njegovim rečima, Švajcarska funkcioniše gotovo savršeno - vozovi, bolnice, pošta - sve ide besprekorno, bez kašnjenja i haosa.
"Ljudi ovde poštuju pravila i tuđe vreme. Država te uči odgovornosti, ali te i nagrađuje za trud", kaže on.
Finansijski, mogućnosti su zaista impresivne. Lekari mogu zarađivati i do 20.000 franaka (oko 21.500 evra) mesečno, inženjeri oko 12.000 (oko 12.900 evra), dok IT stručnjaci i programeri dostižu i 15.000 franaka (oko 16.000 evra).
Čak i zanatlije, poput vodoinstalatera ili električara, zarađuju između 6.000 (oko 6.400 evra) i 8.000 franaka (8.600 evra), što je više nego mnogi menadžeri u ostatku Evrope.
Ali, ni sve te brojke ne mogu nadomestiti ono što nedostaje - toplinu među ljudima.
"Život ovde može delovati hladno. Osmesi su retki, kontakti površni", iskreno priznaje on.
Uz to, troškovi života su, kaže, ogromni.
"Troškovi života su astronomski, od stanarine do kafe. I ako nisi spreman da radiš mnogo, teško ćeš uživati u tom luksuzu", objašnjava.
Ipak, dodaje on, kad se probudiš i kroz prozor vidiš jezero okruženo planinama, sve brige na trenutak nestanu.
"Da, ovo jeste gastarbajterski san", zaključuje on.
Međutim, ne sanjamo svi isti san...
Švajcarska jeste zemlja reda, stabilnosti i mogućnosti. Ali, kao i svaki san - ima svoju cenu. Za one koji traže sigurnost i mir, to je idealno mesto. Za one koji traže toplinu i bliskost - možda ipak ne.