Za mnoge sa naših prostora, Švajcarska je sinonim za savršen život - zemlja reda, visokih plata i netaknute prirode. Ali, kako svedoči jedan naš čovek koji živi u toj zemlji, ni taj raj nije bez svojih mana.

"Dobrodošli u švajcarski san", započinje on svoju objavu na TikTok profilu "berlininsajder", opisujući zemlju u kojoj su, kako kaže, plate i do dva puta veće nego u Nemačkoj, a vožnja do prodavnice znači "pogled na vodopade, snegom prekrivene planine i najzeleniju travu koju možeš zamisliti".

Čovek sa naših prostora ispričao istinu o životu u Švajcarskoj. Foto: Tik Tok Printscreen/berlininsajder

Prema njegovim rečima, Švajcarska funkcioniše gotovo savršeno - vozovi, bolnice, pošta - sve ide besprekorno, bez kašnjenja i haosa.

"Ljudi ovde poštuju pravila i tuđe vreme. Država te uči odgovornosti, ali te i nagrađuje za trud", kaže on.

Finansijski, mogućnosti su zaista impresivne. Lekari mogu zarađivati i do 20.000 franaka (oko 21.500 evra) mesečno, inženjeri oko 12.000 (oko 12.900 evra), dok IT stručnjaci i programeri dostižu i 15.000 franaka (oko 16.000 evra).

Plate u Švajcarskoj mogu biti vrlo impresivne. Foto: Sergey Borisov / Alamy / Profimedia

Čak i zanatlije, poput vodoinstalatera ili električara, zarađuju između 6.000 (oko 6.400 evra) i 8.000 franaka (8.600 evra), što je više nego mnogi menadžeri u ostatku Evrope.

Ali, ni sve te brojke ne mogu nadomestiti ono što nedostaje - toplinu među ljudima.

"Život ovde može delovati hladno. Osmesi su retki, kontakti površni", iskreno priznaje on.

Uz to, troškovi života su, kaže, ogromni.

I troškovi žicvota u Švajcarskoj mogu biti impresivni. Foto: Zoonar/Markus Mainka, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

"Troškovi života su astronomski, od stanarine do kafe. I ako nisi spreman da radiš mnogo, teško ćeš uživati u tom luksuzu", objašnjava.

Ipak, dodaje on, kad se probudiš i kroz prozor vidiš jezero okruženo planinama, sve brige na trenutak nestanu.

"Da, ovo jeste gastarbajterski san", zaključuje on.

Međutim, ne sanjamo svi isti san...