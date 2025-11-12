Slušaj vest

Redakciji Kurira obratila se zabrinuta majka dvoje dece koja tvrdi da se "epidemija vaški" pojavila još 20. septembra.

- Moje starije dete pohađa OŠ "Rade Drainac" i tamo, nažalost, pojedini roditelji šalju u školu decu koja imaju vaške kako ne bi propuštala nastavu. Stav škole je da majke pregledaju decu i da imaju strpljenja, ali ja više nemam snage. Moje dete šesti put od septembra ima vaške. Ima astmu i ekcem, a na glavi rane, delom od češlja za skidanje vaški, delom od šampona - ispričala nam je majka.

Svrab, bol i peckanje

Kako navodi, problem se stalno ponavlja jer i mlađe dete, koje ide u vrtić, povremeno donese vaške kući.

Devojčica za mesec i po dana šest puta imala vaške Foto: Shutterstock

- Plače svaki put kada dođe iz škole jer je svrbi glava, boli i peče. Probali smo sve, šampone, ulje lavande i razne prirodne preparate, ali bez uspeha. Ima dugu kosu i lokne, pa je češljanje još teže - kaže sagovornica.

Zbog učestalih slučajeva, roditelji, prema njenim rečima, razmišljaju da kolektivno prestanu da šalju decu u školu dok se problem ne reši.

- Sramota je da u 21. veku imamo epidemiju vaški, a da niko ništa ne preduzima, zato sam se obratila i Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd (GZJZ) i Ministarstvu zdravlja.

Na Kurirov poziv, u OŠ "Rade Drainac" u petak je pomoćnica direktora Slavica Lazić rekla da su "završili s tim", a na naše pitanje da dodatno objasni šta to tačno znači, prekinula je vezu.

Iz GZJZ potvrđuju da su putem mejla dobili prijave roditelja o pojavi vaški u Borči, kako u osnovnim školama, tako i u vrtićima.

Prijavljeni slučajevi

Kako se uklanjaju vaške Foto: van hilversum / Alamy / Profimedia

- U cilju provere navedenih podataka, centar je u ponedeljak kontaktirao sa Službom za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovanjem za mlade, ogranak Borča, DZ "Milutin Ivković" Palilula. Prema navodima doktorke navedene službe, u poslednjih mesec dana, na nivou službe pregledano je 10 dece školskog uzrasta zbog vašljivosti glave, kao i da nije primećeno grupisanje infestirane dece u okviru jednog odeljenja škole - navode iz GZJZ i dodaju:

- Radi provere epidemiološke situacije u vezi s vašljivosti glave među predškolskom decom na teritoriji Borče, centar je kontaktirao s medicinskom sestrom za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite PU "Boško Buha" u Borči (četiri dečja vrtića), od koje je dobijen podatak da je od početka septembra do ponedeljka u jednoj vrtićkoj grupi samo jednog vrtića uočen veći broj dece infestirane vaškama. U ostalim vrtićima nije uočeno grupisanje infestirane dece. Više puta tokom današnjeg dana Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je pokušao da stupi u kontakt sa odgovornim licima iz OŠ "Rade Drainac", ali ni na jedan dostupan telefon škole niko se nije javljao.

