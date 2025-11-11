Netačne tvrdnje o “hormonima i antibioticima u mesu” dovode javnost u zabludu

Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu obaveštava javnost da se u medijima i na društvenim mrežama sve češće pojavljuju netačni i pojednostavljeni navodi u vezi sa upotrebom antibiotika, aditiva i hormona u mesu i proizvodima životinjskog porekla. Radi tačnog informisanja potrošača, dajemo sledeće pojašnjenje.

- U Republici Srbiji postoji jasan i u praksi dosledno primenjen sistem kontrole bezbednosti hrane. Od 2007. godine sprovodi se Nacionalni program monitoringa rezidua farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih supstanci kod životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje. Program se svake godine unapređuje i usaglašava sa propisima i dobrom praksom Evropske unije. Uzorkovanje, laboratorijske analize i kontrolne mere sprovode se kontinuirano i u skladu su sa međunarodno priznatim procedurama.

Foto: Shutterstock

- Takođe, Evropska unija svake četiri godine kontroliše, odnosno vrši audit u vezi sa sprovođenjem programa monitoringa rezidua, a u cilju potvrđivanja usklađenosti sa evropskim standardima. Važno je naglasiti i da je upotreba hormona za podsticanje rasta kod životinja u Republici Srbiji zabranjena, kao i u Evropskoj uniji, te ne postoji zakonska mogućnost da se takvi proizvodi nađu u prometu. Zbog toga tvrdnje da „piletina sadrži hormone“ ili da je „meso tretirano hormonskim preparatima“ nisu tačne - navodi se u saopštenju resornog ministarstva i dodaje: