Slušaj vest

U Srbiji ujutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od nula do sedam stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od osam do 11 stepeni. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

U Beogradu ujutro hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem i sa maglom, koja se u nižim delovima grada može zadržati i delom pre podne a tokom dana će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša od 12 do 15 stepeni. Tokom noći ponovo formiranje magle.

Temperature u Srbiji Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev istočne, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Meteo alarm paljen zbog magle Foto: Pritnscreen/RHMZ

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim i psihičkim tegobama. Očekivani su meteoropatske reakcije u vidu pospanosti i razdražlјivosti.

Vreme narednih dana

U Srbiji će do subote jutra biti hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana će biti pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom.