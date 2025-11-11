Preminula dr Zorica Arsić Mandarić: Bila je jedan od osnivača Udruženja lekara pisaca: Njena dela prevedena su na mnoge jezike
Prim.dr sci. Zorica Arsić Mandarić, jedna od sedam osnivača Udruženja lekara pisaca "Vidar", preminula je u nedelju.
Rođena u Skoplju 1949. godine. Bila je pesnik, prozni pisac, likovni umetnik i lekar specijalista ORL. Imala je preko 50 godina književnog staža sa preko 30 objavljenih knjiga, pre svega poezije - Neshvatice, Korice za mesečinu, Gvozdeni leptir...
Među proznim delima su: Inje na slušalicama, Kapi za kocku šećera, Potkožni kosmos...
Većina njenih knjiga je bila nagrađivana prestižnim nagradama.Dela su prevedena na mnoge jezike- engleski, španski, italijanski, rumunski, grčki, bugarski...
- Bila je i nadareni slikar i vajar. Visokopozicionirana u UKS gde je prošle godine dobila zvanje "književnog barda". Jedna je od sedam osnivača udruženja. Ugradila se u temelje ovog jedinstvenog udruženja i ostala mu privržena do kraja. Kao čovek, neponovljiva, požrtvovana, nezaboravna. Kao prijatelj pouzdana. Svi "Vidari" osećaju težinu zbog gubitka jedne duhovne gromade, ali rešeni da nastave sve što je započeto sa sećanjem na svetle likove - kaže dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine i član pomenutog udruženja.