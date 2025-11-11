- Bila je i nadareni slikar i vajar. Visokopozicionirana u UKS gde je prošle godine dobila zvanje "književnog barda". Jedna je od sedam osnivača udruženja. Ugradila se u temelje ovog jedinstvenog udruženja i ostala mu privržena do kraja. Kao čovek, neponovljiva, požrtvovana, nezaboravna. Kao prijatelj pouzdana. Svi "Vidari" osećaju težinu zbog gubitka jedne duhovne gromade, ali rešeni da nastave sve što je započeto sa sećanjem na svetle likove - kaže dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine i član pomenutog udruženja.