Slušaj vest

Stomačni virus uveliko hara Srbijom, najviše pogađa decu i bebe, ali i odrasli se žale na mučninu, povraćanje i dijareju!

Lekari kažu da su domovi zdravlja puni kao i da virus hara i u vrtićima. Neki pacijenti se žale i na respiratorne infekcije, povišenu temperaturu, bol u grlu, kijavicu i kašalj, dok mlađi muče muku s mučninom i dijarejom koja traje od tri do sedam dana.

Dr Radmila Šehić rekla je nedavno za Kurir da se stomačni virus javlja kako u letnjim tako i u zimskim periodima, ali da ovi enterovirusi ne ostavljaju posledice na organizam.

- Napadaju sluznicu creva, organizam gubi tečnosti i minerale i nema dovoljno vode da ih resorbuje. To dovodi do učestale dijareje, mučnine, povraćanja što iscrpljuje organizam. Javljaju se temperatura i glavobolja kao sporedni simptomi. Za ovu virusnu infekciju je tipično da naglo prestaje, a počinje jakim i neprijatnim bolovima u stomaku uz malaksalost - objasnila je dr Šehić i dodala:

Mlađe osobe se žale na mučninu i dijareju Foto: Shutterstock

- Ova virusna infekcija sa jakim simptomima traje dva do tri dana, a zatim sledi rekonvalescenti period odnosno period obnove snage. Kako bi se skratio period lečenja osoba koja doživi infekciju treba da krene sa dijetom jer su creva iziritirana virusom, pa bi ih jača hrana samo dodatno iritirala. U dijetalnu hranu spada bareni krompir, pirinač, dvopek, industrijske supe, čajevi, ali nikako ne treba uzimati mlečne proizvode.

Deca gube dosta tečnosti

Ona je navela i da obnova crevne sluznice nije tako brza pa dijetalni režim ishrane treba da potraje do nedelju dana.

- Što se tiče lekova treba uzimati samo probiotik kako bi se nadoknadile crevne bakterije, a nikako ne treba piti lekove koji zaustavljaju dijareju jer se time pomaže virusu da ostane duže u organizmu. Ova fekalno oralna infekcija dolazi od prljavih ruku i zato se mora voditi računa o higijeni ruku i hrane.

Deca gube tečnost Foto: Shutterstock

Bitno je i da se svaka osoba kreće jer i svaki pad imuniteta dovodi do virusne infekcije. Poseban oprez treba da postoji kod dece jer ona dosta teže podnose gubitak tečnosti koji se mora ispratiti klinički i dete obavezno treba voditi lekaru.