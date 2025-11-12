Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Zinovija i njegovu sestru Zinoviju.

Iz grada Egeja u Kilikiji. Od roditelja naslediše veru istinitu i veliko materijalno bogatstvo. Revnujući za veru s velikom ljubavlju razdadoše siromasima bogatstvo svoje. I za to što behu milostive ruke i njih ruka Božja pokrivaše od svakoga zloumišljaja ljudskog ili demonskog.

Milostive ruke Zinovijeve, koje siromahu darivahu, behu od Boga obdarene darom čudotvorstva, tako da Zinovije isceljivaše bolesnike od svake bolesti samo dodirom ruku. I bi Zinovije postavljen za episkopa Egejskog.

U vreme gonjenja sudija Lisije uhvati ga i reče mu: „predlažem ti dvoje — život i smrt; život ako se pokloniš bogovima, smrt ako se ne pokloniš“. Odgovori Zinovije sveti: „život bez Hrista nije život no smrt, a smrt Hrista radi nije smrt no život“.

Kada Zinovije bi stavljen na ljute muke, javi se sudiji sestra mučenikova i reče: „tu čašu stradanja i ja hoću da ispijem, i vencem tim da se venčam“.

Posle muka u ognju i u kipećoj smoli biše oboje mačem posečeni oko 285. god. I tako se ovaj brat i sestra preseliše u carstvo besmrtno Hrista Cara.