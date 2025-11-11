Slušaj vest

Na Balkanu, svadbe su uvek prilika za dobru zabavu i neobične trenutke, ali desi se ponekad da mladenci odstupaju od običaja na koje smo navikli, te uspeju da nas iznenade svojim domišljatim idejama.

Tako je jedan par otišao korak dalje i priredio prizor koji je nasmejao čitav region. Umesto klasične torte, odlučili su da na svom venčanju predstave nešto potpuno neočekivano – i izazovu salve smeha među gostima.

Kada je došao trenutak za sečenje svadbene torte, mladenci su pred svima svečano zarezali… ogroman komad pršute! Snimak ovog neobičnog trenutka završio je na TikToku i u rekordnom roku postao viralan. Dok su neki u čudu gledali, većina je oduševljeno komentarisala da je reč o "najbalkanskijem svadbenom trenutku ikada".

"Ono kad čekaš slatko u svatovima", stoji u opisu snimka na kom se vidi mladi bračni par kako sa osmehom na licu stoji ispred pršute, na kom je ostavljen natpis "Svadbena torta".

"Ovo može da se desi samo na Balkanu"

Ubrzo je usledio trenutak za pamćenje. Naime, umesto da zajedno zarežu parče torte uz romantičnu muziku, mladenci su nožem simbolično sekli pršutu, dok su gosti iza njih prasnuli u smeh i aplaudirali.

Ceo prizor delovao je toliko duhovito da su mnogi komentarisali da "ovo može da se desi samo na Balkanu".

"Bolje od bilo kakvog kolača"

TikTok se odmah usijao od komentara.

"Skuplji taj pršut nego torta", "Bolje od bilo kakvog kolača", "Legende", "Svaka čast za ideju, srećno mladencima... Mislim da je ovaj video pobedio", "E ovo je torta po mom ukusu", "Najskuplja torta ikada", "Epski", samo su neki od komentara ispod videa.

Mladenci su, sudeći po reakcijama, uspeli da naprave ne samo slavlje za pamćenje, već i svadbeni trenutak koji će se prepričavati još dugo.

