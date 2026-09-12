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Kako da građani brže dođu do lekara, da li je sistem zakazivanja u domovima zdravlja funkcionalan i šta treba menjati u praksi?

Na ova pitanja odgovore su dali gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a oni su bili dr Aleksandra Pantović, lekar opšte medicine i Savo Pilipović, iz Udruženja pacijenata Srbije.

Foto: Kurir Televizija

Redovi i čekanja

Pantović kaže da pacijenti u Srbiji zapravo imaju veliku dostupnost lekarima u poređenju sa drugim zemljama.

- Ne bih se baš složila da pacijenti mnogo čekaju za specijalistu. Iz prostog razloga, jer smo jedina zemlja u svetu gde je dostupnost lekara velika. Nigde u svetu vi ne možete da dođete do lekara opšte medicine, a da ne zakažete i da ne čekate sedam do 10 dana. Ovde kod nas pacijenti mogu da dođu istog dana kod svog izabranog lekara na pregled - započela je Pantović, pa nastavila:

- Imamo mi zakazivanje za lekare specijaliste. Tu ima jedan problem gde pacijenti sami misle da im je potreban specijalista i traže zakazivanje kod tog specijaliste i ti pacijenti nama prave gužvu. Oni pacijenti kojima je zaista potreban specijalista zbog te gužve moraju malo da pričekaju. Znači, trebaju pacijenti da se jave svom ordinirajućem lekaru koji će organizovati njihovo lečenje i ko će da vidi da li treba da se javi specijalisti ili ne, a ne samo da traži specijalistu.

Pantović je rekla da to nema veze sa tim da li je neki lekar više tražen ili ne, s obzirom na to da su svi završili isti fakultet.

- Ne možete da birate lekara, naši lekari su prošli isti fakultet, imaju isto znanje. Tako da, pacijent treba da bude zadovoljan lekarom koji mu se ponudi i koji ima vremena da ga pregleda. Kod nas pacijenti najviše vole da idu kod kardiologa, misle da on treba da leči krvni pritisak, a ne shvataju da njihov izabrani lekar može bolje to da uradi jer ga stalno gleda, pa zna da li se nervira, da li ima problem kod kuće i kako da mu niveliše taj pritisak. Međutim, kada ode kod kardiologa, on ode jednom i zakaže kontrolu za šest meseci, pa pacijent pije istu terapiju do te kontrole. Pritisak se prati kod izabranog lekara, a ako on ne može da pomogne, onda ide na pregled kod kardiologa da nešto pripomogne. Problem je što pacijenti misle da za svaku sitnicu moraju da idu kod specijaliste.

Koliko građani čekaju i na šta se najviše žale otkrio je Pilipović u diskusiji na Kurir televiziji.

07:11 PACIJENTI GREŠKOM STVARAJU DUGE LISTE ČEKANJA KOD SPECIJALISTA! Izvor: Kurir televizija

- U prethodnih 15 godina Srbija ima 1.800 specijalista manje u odnosu na danas. To je važan broj i nešto sa čim moramo da živimo. Ne samo specijalista, imamo manje svih lekara koji su potrebi i imamo zdravstveni sistem koji mora da se menja. Moramo da vratimo pacijente u domove zdravlja. To je bio plan 2023. i bio je odličan, međutim trajao je nedelju dana jer je previše skup. Međutim, reforme su neophodne da bismo doveli pacijenta kod lekara koji ga prati godinama. Nigde ne postoji zdravstveni sistem koji odlično funkcioniše, a u kojem se gotovo svaki pregled vrši kod lekara specijaliste - rekao je Pilipović.

Reforma zdravstvenog sistema

Pilipović je rekao da nam nije potrebna reforma već postojećeg, već potpuno nov zdravstveni sistem:

- Nama nije potrebna reforma, već novi sistem u kojem ćemo da se dogovorimo koliko para odvajamo za zdravstvo i šta za te novce pacijenti treba da dobiju. Da li se dugo čeka ili ne, to zavisi od pozicije pacijenta. Moje mišljenje je da se na neke usluge čeka predugo, a tu je kardiolog tradicionalno usko grlo.

Pantović je dala odgovor na pitanje da li domovi zdravlja imaju dovoljno specijalista:

- Imamo tačan broj zakazanih pacijenata i kada bismo po njima radili mi bismo mogli svakom da se posvetimo. Imamo dnevno preko 40 pacijenata, iako ne bih da iznosim tačan broj. To je veliki broj pacijenata kojima moramo da se posvetimo, a nisu svi došli na pregled, već je tu i mnoštvo papirologije.

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Kurir.rs

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