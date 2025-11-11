"SLOBODA ZA SRBE NIJE POLITIČKI POJAM - SLOBODA JE ZA SRBE SVETINJA" Stamenkovski: Mir je građen na kostima onih koji su se borili i nisu dočekali primirje
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je danas državnu ceremoniju polaganja venaca povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu i tom prilikom istakla da sloboda za Srbe nije politički pojam, već svetinja.
"Hiljade kilometara bez obuće, glad, bolest, smrt, tragedija i samo jedno verovanje koje ih je držalo tokom svih tih godina udesa i izazova, a to je da se mora ići napred ka porobljenoj otadžbini.
U rovovima Cera, u blatu Kolubare, na kamenim prevojima Albanije, u tihom bolu Krfa, u dubini Plave grobnice, naš je narod položio cenu slobode o kojoj se govorilo šapatom, kao da smo krili koliko nam je važna, plašeći se da ne čuju oni koji hoće da nam je oduzmu. 1.247.000 Srba nije osvanulo o slobodi i nije sačekalo kraj rata.
Zato, sloboda za Srbe nije politički pojam – sloboda je za Srbe svetinja. Zato je ovaj dan za nas veoma važan. Mir je građen na kostima onih koji su se borili i nisu dočekali primirje, na plećima onih koji su izneli teret istorije.
Danas vetrovi vrlo lako mogu postati oluje i važno je da se prisetimo koliko je strašno kada nestaju čitave generacije. Ako je njihova lekcija u prošlosti bila naučena u ratu, neka naša lekcija u budućnosti bude skovana u miru. Da budemo jedinstveni, da budemo svoji, da nikada ne zaboravimo ko smo, da druge uvažimo, ali da svoje volimo. Neka je večna Srbija, neka je večna slava našim dedovima", istakla je ministarka.