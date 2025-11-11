Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je danas državnu ceremoniju polaganja venaca povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu i tom prilikom istakla da sloboda za Srbe nije politički pojam, već svetinja.

"Hiljade kilometara bez obuće, glad, bolest, smrt, tragedija i samo jedno verovanje koje ih je držalo tokom svih tih godina udesa i izazova, a to je da se mora ići napred ka porobljenoj otadžbini.

U rovovima Cera, u blatu Kolubare, na kamenim prevojima Albanije, u tihom bolu Krfa, u dubini Plave grobnice, naš je narod položio cenu slobode o kojoj se govorilo šapatom, kao da smo krili koliko nam je važna, plašeći se da ne čuju oni koji hoće da nam je oduzmu. 1.247.000 Srba nije osvanulo o slobodi i nije sačekalo kraj rata.

Zato, sloboda za Srbe nije politički pojam – sloboda je za Srbe svetinja. Zato je ovaj dan za nas veoma važan. Mir je građen na kostima onih koji su se borili i nisu dočekali primirje, na plećima onih koji su izneli teret istorije.