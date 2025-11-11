Slušaj vest

U Zadužbini Kralja Petra I na Oplencu danas je svečano obeležen Dan pobede u Velikom ratu, u prisustvu članova kraljevske porodice Karađorđević, sveštenstva i građana.

Vence na grobove kralja Petra I i kralja Aleksandra I položili su njihova kraljevska visočanstva prestolonaslednik Aleksandar II, zajedno sa svojim sinom princom-naslednikom Filipom, princezom Danicom, malim Princom Stefanom, kao i rođacima knezom Mihailom i kneginjom Ljubicom.

Mitropolit šumadijski Jovan sa sveštenstvom služio je pomen blaženopočivšim kraljevima i junacima Velikog rata, podsetivši prisutne na značaj žrtve koju je srpski narod podneo u borbi za slobodu i opstanak.

Prestolonaslednik Aleksandar je naglasio da je „sloboda najsvetija pobeda koju su nam naši preci zaveštali, a da je naš narod, predvođen svojim kraljem Petrom I i regentom Aleksandrom, podneo najveću žrtvu da donese pobedu svetu.“

U svom obraćanju, princ-naslednik Filip istakao je duboku povezanost srpske istorije sa idealima slobode, časti i pravde:

„Danas smo ovde na Oplencu, pred grobovima mog čukundede kralja Petra I i pradede kralja Aleksandra I, da se setimo onih koji su dali život za slobodu Srbije i za mir u Evropi i svetu. Srpski narod je u Velikom ratu podneo ogromnu žrtvu. Prošao je kroz najteža stradanja, ali nikada nije izgubio veru u pravdu i slobodu. Ta vera nas je vodila do pobede i do obnove naše države" poručio je princ Filip.

"Kralj Petar Prvi je bio simbol slobode i narodne pravde. Kralj Aleksandar Prvi je nastavio njegovo delo i ujedinio narode koji su se borili za iste ideale" istakao je princ-naslednik, naglasivši da nas njihova dela i danas obavezuju da čuvamo mir, čast i jedinstvo.

"Neka ovaj dan bude podsetnik da je sloboda najveća vrednost, i da je naš zadatak da je čuvamo radom, znanjem i poštovanjem. Slava junacima Velikog rata! Živela Srbija!” zaključio je princ Filip.