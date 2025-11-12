Na mestima gde je magla su i kolovozi vlažni, a temperature samo nekoliko stepeni iznad nule, što su uslovi kada se svaka mala nepažnja vozača, nesmotrenost ili neprilagođena brzina završava proklizavanjem i nekotrolisanim kreatnjem vozila, i kada su česte saobraćajne nezgode i povećana opasnost od lančanih sudara, upozorava AMSS.