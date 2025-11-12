Slušaj vest

Novinar Mladen Mijatović oglasio se juče na svom Instagram profilu i pokazao samo delić konfiskovanih lažnih, falsifikovanih dokumenata, odnosno pasoša kojima su određeni ljudi pokušavali da uđu u Srbiju, lažno sebe predstavljajući kao građane Evropske unije.

Na ovu temu je Mijatović govorio i za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji:

Konfiskovana gomila lažnih pasoša: Na ovaj način migranti pokušavaju da prevare srpsku carinsku policiju Izvor: Kurir televizija

- Migranti uglavnom dolaze iz azisjkih i afričkih država i nije im cilj naša zemlja, već da kroz našu zemlju prođu i odu u neku od zemalja EU, ili Veliku Britaniju. Ukoliko koriste bezvizni režim između naše i njihove države, doputuju svojim zvaničnim, regularnim dokumentom, kada slete na naš aerodrom taj pasoš cepaju i bacaju, ili ga sakrivaju u jaknu ili torbu. Tada izvlače falsifikovan pasoš koji su nabavili u svojoj državi na crnom tržištu i pokušavaju da prevare našu policiju - kaže Mijatović.

On dodaje da pokušavaju da koriste našu državu kao tranzitnu, odnosno bez da uđu u Srbiju, nastave ka zemljama EU.

- Statistika Eu pokazuje da je u ovoj godini samo jedan migrant uspeo da prođe i domogne se države EU. Naša granična policija je dobila direktne pohvale od EU za postignute rezultate - kaže Mijatović.

Mijatović objašnjava da ovi migranti iz raznih razlog apokušavaju da stignu do zemalja EU, a koriste lažne pasoše koje nabavljaju od falsifikatora i krijumčara.

- U crnim krugovima širom Azije se pročulo da je Srbija nebezbedna zona za njih, odnosno da naša policija dobro radi posao i da ne može da se prođe. U ovoj godini je primetno manji broj migranata koji pokušavaju preko naše države da stignu do EU.

Mijatović dodaje i da je posebno važno da na ovom nivou održavamo bezbednost naše države kako bi izbegli opasnost od terorističkih napada, ali samom reakcijom sprečavamo i opasnost po druge države.

