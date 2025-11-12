Detaljni spisak slava u novembru: Za 2 dana je veliki praznik, a sledeće nedelje jedna od najvećih krsnih slava
Srpska pravoslavna crkva u novembru obeležava mnogo slava. Kako je sezona već u jeku, dajemo vam spisak datuma svetaca koje slavimo ovog meseca.
Evo koje slave Srbi slave u novembru.
- 14. novembar - Sveti Kozma i Damjan - Vračevi
- 16. novembar- Sveti Georgije - Đurđic
- 21. novembar - Sveti Arhangel Mihailo - Aranđelovdan
- 24. novembar - Sveti Mrata - Mratindan
- 25. novembar - Sveti Jovan Milostivi
- 26. novembar- Sveti Jovan Zlatousti
- 29. novembar - Sveti Mate
Sveti Vrači
Velika srpska slava Mitrovdan je iza nas, a prva veća koja nam sledi jesu Sveti Kozma i Damjan ili Sveti Vrači 14. novembra. Sveti Vrači ili Sveti Kozma i Damjan se slave dva puta godišnje, 14. jula (1. jula) i 14. novembra (1. novembra), pretposatvlja se zato što je jedan brat umro 1. jula, a drugi 1. novembra.
Sveti Kozma i Damjan na ikonama se predstavljaju u običnom, odelu svog vremena, držeći u rukama kovčežiće iz kojih su bolesnima davali razne lekove.
Sveti Georgije - Đurđic 16. novembar
Posle Vračeva sledi Đurđic. Običaji vezani za Đurđic u velikoj meri su oblikovani verovanjima o Svetom Georgiju kao zaštitniku od nepravde, bolesti i zla. Mnogi vernici veruju da Sveti Georgije štiti domove od nesreće i donosi mir porodicama koje ga slave. Na Đurđic, domaćini mole Svetog Georgija za zdravlje i napredak svih članova porodice.
Sveti Arhangel Mihailo - Aranđelovdan - 21. novembar
Aranđelovdan je jedna od najvećih srpskih slava. Koliko je kult Svetog Arhangela Mihaila jak u srpskom narodu govori i činjenica da se smatrao zaštitnikom loze Nemanjića, te da je Aranđelovdan bio njihova krsna slava (slavili su ga Stefan Nemanja, car Dušan...). Sam praznik je, inače, ustanovljen u četvrtom veku.
Sveti Mrata - Mratindan - 24. novembar
Mratindan je dan kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog kralja Stefana Dečanskog. Ovaj praznik obeležava se uz dosta običaja. Recimo, na Martindan su Stari Sloveni slavili kult vuka koji je istovremeno moćan protivnik i zaštitnik od demona. Tako je nastalo verovanje da 24. novembra Sveti Mrata saziva sve vukove i određuje im koliko ovaca od kojeg domaćina smeju da pojedu te zime tako da nikome ne nanesu preveliku štetu. Otud i običaj da se ovce ne izvode na ovaj dan iz tora.
Veruje se i da ukoliko imate bilo kakav problem sa očima, na Mratindan bi trebalo da se pomolite ovom svecu.
Ovo su najveće slave u novembru, a onda nam slede Nikoljdan, pa Jovanjadan u januaru od većih slava.
Kurir.rs/ Blic žena