U pravoslavnim domovima širom Srbije i dijaspore, 21. novembra se obeležava Sabor Svetog Arhangela Mihaila, poznatiji kao Aranđelovdan, jedna od najčešćih i najpoštovanijih krsnih slava među Srbima.

Sveti Arhangel Mihailo, prema predanju, predvodi nebeske sile i smatra se vođom anđela, zaštitnikom vere, pravednosti i borcem protiv zla. U hrišćanskoj tradiciji, on je simbol snage, hrabrosti i Božje pravde. Zbog toga mnogi vernici smatraju da je velika čast, ali i obaveza, nositi njegovo ime i slaviti ga kao zaštitnika doma.

Običaji i priprema slave

Pripreme za Aranđelovdan, kao i za svaku slavu, počinju nekoliko dana ranije. U domovima se sprema slavski kolač, vino, sveća i tamjan, a porodica dočekuje goste u znaku zajedništva i molitve.

Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

Iako se za gotovo sve slave kuva slavsko žito, za Aranđelovdan u nekim krajevima postoji posebno verovanje da se ono ne sprema. Razlog leži u predanju koje kaže da anđeli nisu umrli, pa im se ne priprema žito koje simbolizuje vaskrsenje i večni život duše.

Međutim, Patrijarh Pavle je govorio da se žito se ne sprema za svete koji su umrli, već se u samoj molitvi za osvećenje koljiva sveštenik moli, da se koljivo prinosi u slavu Boga.

- U čast i spomen svetog (izgovara se ime slave porodice), i u pomen onih koji umreše u blagočestivoj veri. Ovo je najbitniji deo molitve u kojoj se otkriva smisao pripremanja koljiva za krsnu slavu. Krsna slava sa slavskim kolačem i koljivom se prinosi Boga radi i u čast krsnog svetoga kao zaštitnika porodice. Kuvana pšenica nije simbol smrti, već života onih koji su živeli i koji sada žive u veri sa Bogom i svojom krsnom slavom. Istina je, takođe, da su svi sveci živi, jer u Bogu niko ne može biti mrtav - Bog je Bog živih, a ne mrtvih.

Ljudi prave greške iz neznanja

Sveštenik Željko Jovanović je nedavno pomenuo da vernici oko pripremanja krsne slave često prave greške i to ne iz navike nego iz neznanja.

- U vreme posta, recimo, mrsno slave slavu ili da za svetog Arhangela ne spremaju žito, a kad ih pitate zbog čega kažu: "Pa to je živi svetac". U Gospodu ne postoje živi i mrtvi sveci - svi svetitelji božji su živi pred Gospodom. Tako da za svaku slavu i svetog Arhangela obavezno spremamo žito jer žito simbolizuje da će svi upokojeni koji su ranijih vekova i godina slavili slavu, kao što zrno žita stavimo u zemlju i iz njega nikne novi klas, tako će i svi naši upokojeni vaskrsnuti u dan strašnoga suda. Mi treba da sledimo naše stare u svemu onom što su oni bili na pravome putu i u onome što su bili dobri, ali u onome što su oni grešili mi u tome ne treba da budemo istrajni i mi to treba da menjamo što je normalno i logično - objasnio je sveštenik Jovanović.

