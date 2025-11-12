Slušaj vest

Ako mislite da stara elektronika, koja često skuplja prašinu u fiokama ili između pidžama u ormanu, ne može imati neverovatnu vrednost, grdno se varate.

Dokaz za to je slučaj u kojem je izuzetno redak, fabrički zapečaćen prvi iPhone u odličnom stanju prodat na aukciji kuće LCG Auctions za više od 185.000 evra, što je ekvivalent vrednosti manjeg stana u Beogradu ili manje od dve bitkoin valute.

Prilikom prodaje pametnih telefona, najvažniji faktori su model i stanje u kojem se uređaj nalazi.

Dok neki telefoni vremenom gube vrednost, drugi je dramatično povećavaju. Na njima se mogu zaraditi milioni.

Na nekim telefonima se može zaraditi na hiljade evra. Foto: Shutterstock

Jedan od primera je originalni Apple iPhone iz 2007. godine, koji je nedavno izazvao ogromnu pažnju kolekcionara širom sveta. Reč je o klasičnom iPhone modelu sa 8 GB memorije, koji je u trenutku lansiranja koštao 599 dolara. Međutim, ovaj konkretni uređaj nikada nije korišćen i ostao je u originalnoj kutiji.

Razlog za to je zanimljiv - vlasnica telefona, Amerikanka po imenu Karen Grin, dobila ga je na poklon od prijatelja.

Međutim, tadašnji iPhone modeli nisu bili kompatibilni sa njenim operaterom Verizon, pa je telefon završio u ormanu. Nakon godina čuvanja, Karen je odlučila da ga stavi na aukciju, gde je prodat za fantastičnu sumu novca.

Telefon prodat za 185.000 evra na aukciji

"Očekivali smo strastveno nadmetanje za ovaj predmet i nismo se razočarali," izjavio je Mark Montero, osnivač kuće LCG Auctions, u saopštenju koje je obišlo brojne medije.

Na aukcijama poput onih koje organizuju LCG Auctions ili eBay, stari mobilni telefoni često dostižu vrtoglave cene.

Naravno, krajnja vrednost zavisi od stanja i modela uređaja. Na primer, prvi prenosni telefon kompanije Motorola nedavno je na eBay-u prodat za gotovo 120.000 evra, iako mu je originalna cena bila oko 3.200 evra.

Stari uređaji, očigledno, mogu biti mnogo vredniji nego što smo ikada mislili - sve što je potrebno jeste da se nađu u pravim rukama.