Kopaonik i Zlatibor važe za najpoznatije planine među skijaštima u Srbiji, ali mnogi još uvek nisu otkrili skrivene lepote Stare planine.

Ovaj planinski masiv, najveći u istočnoj Srbiji, nalazi se u blizini Knjaževca i predstavlja prirodnu granicu prema Bugarskoj. Zahvaljujući netaknutoj prirodi i savršenim uslovima za zimske sportove, Stara planina postaje sve poželjnija destinacija za skijanje i odmor.

Pet meseci pod snegom – raj za skijaše i planinare

Gotovo pet meseci godišnje Stara planina prekrivena je snegom. Visine od 1.100 do 1.900 metara pružaju idealne uslove za skijanje, sankanje i druge zimske aktivnosti.

Babin zub Foto: Stara planina

Na 1.758 metara nadmorske visine nalazi se jedan od najlepših i najpoznatijih delova ove planine — Babin zub, koji je zaštićen kao prirodni rezervat.

Ovaj deo planine predstavlja pravi simbol netaknute prirode i savršen spoj tišine, snežnih pejzaža i čistog planinskog vazduha.

Ski-centar Stara planina – 13 kilometara uređenih staza

Ski-centar „Stara planina“ obuhvata staze na lokacijama Konjarnik, Sunčana dolina, Babin zub i Jabučko ravnište, ukupne dužine 13 kilometara.

Na Konjarniku se nalazi četvorosedna žičara sa pokretnom trakom, kapaciteta 1.400 skijaša na sat, dužine 1.150 metara. Na Sunčanoj dolini postavljen je ski-lift tipa „sidro“, kapaciteta 1.200 skijaša na sat i dužine 650 metara.

Prva gondola u Srbiji je proradila na Staroj planini Foto: Shutterstock

Na lokaciji Jabučko ravnište nalazi se prva gondola u Srbiji — osmosedna žičara koja prevozi 1.200 skijaša na sat, dužine 1.150 metara, i povezuje hotel sa celim ski-sistemom. Na Babinom zubu izgrađena je moderna četvorosedna žičara kapaciteta 2.400 skijaša na sat, dok lift na Rudinama povezuje Jabučko ravnište sa ostalim stazama.

U okviru kompleksa postoji i dečji ski-vrtić sa pokretnom trakom, kao i sistem za veštačko osnežavanje, što omogućava odlične uslove i kada prirodni sneg izostane. Staze su različitih težina, tako da uživati mogu i početnici i iskusni skijaši.

Cene skijanja na Staroj planini – ski-pas za svaki džep

Cene ski-pasa zavise od perioda sezone. Jednodnevna karta od 15. novembra do 16. decembra iznosi 3.450 dinara za odrasle i 2.550 dinara za decu.

U periodu od 17. do 24. decembra, kao i od 8. januara do 10. februara i od 18. februara do 23. marta, dnevna karta iznosi 3.600 dinara za odrasle i 2.850 dinara za decu.

Foto: JP Stara planina

Najviša cena važi od 25. decembra do 7. januara i od 11. do 17. februara, kada dnevni ski-pas košta 3.750 dinara za odrasle i 3.000 dinara za decu.

Šestodnevni ski-pas kreće se između 13.500 i 14.400 dinara za odrasle, dok je za decu u rasponu od 8.850 do 9.700 dinara, u zavisnosti od termina skijanja.