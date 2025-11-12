Slušaj vest

Na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu došlo je do zastoja u sistemu za očitavanje pasoša Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog čega su se stvorile velike gužve i redovi putnika.

U međuvremenu, kako saznajemo, MUP je prešao na manuelno očitavanjei sada je prolaz omogućen.

Sistem je u jednom trenutku potpuno prestao da radi, a nijedan e-gate uređaj nije u funkciji.

Ilustracija Foto: Marina Lopicic/News1

"Stojim u redu već 15 minuta, ispred mene jedno stotinu ljudi, iza takođe, samo pristižu. Tri šaltera rade, ali se ništa ne pomera, niko ne prolazi. Rekli su nam da je pao sistem, sada smo svi zabrinuti za letove. Moj polazi za 45 minuta", rekla je čitateljka koja se nalazi u zoni pasoške kontrole.

Putnici brinu, jer, kako navode, i posle prolaska pasoške kontrole sledi carinska provera, što znači još jedno zadržavanje.

"Krenuo sam na poslovni put i brinem da ne izgubim let", navodi drugi čitalac.

Sistem se delimično oporavlja, ali gužve traju

Kako smo u međuvremenu saznali, šalteri su ponovo počeli da rade, ali e-gate uređaji i dalje nisu u funkciji, pa se redovi sporo pomeraju.