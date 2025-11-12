Slušaj vest

Na železničkoj stanici Naumovićevo tokom prethodne noći nepoznata lica presekla su i pokušala krađu kablova sa obe strane pruge na ulasku u stanično područje, što je izazvalo kvar na signalnim uređajima na ovom delu brze pruge Beograd-Subotica, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, na taj način ugrožena je bezbednost železničkog saobraćaja, vozova i putnika na čitavoj brzoj pruzi između Beograda i Subotice, a posebno na delu pruge kod Naumovićeva gde vozovi saobraćaju brzinom od 200 kilometara na sat.

- Zbog ovog pokušaja krađe, prema prvim procenama, vozovi na brzoj pruzi kasniće prosečno oko pet, šest minuta - dodaje se u saopštenju.

Reakcija ekipa Infrastrukture železnice

Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja, kako se navodi, tokom noći su preduzete potrebne mere sa ciljem očuvanja bezbednog saobraćaja vozova.

- Dežurne ekipe Infrastrukture železnica Srbije su na terenu i rade na popravci kablova i otklanjanju kvara na signalnim uređajima, kako bi saobraćaj između Beograda i Subotice što pre bio normalizovan - ističe se.

Ponovljene krađe na brzoj pruzi i rizik

Ovo je drugi put u proteklih mesec i po dana da je na brzoj pruzi pokušana krađa kablova. Sredinom septembra između Stare Pazove i Nove Pazove bili su uništeni optički kablovi, što je prouzrokovalo neispravnost optičkog linka za rad uređaja između Beograda i Inđije.

Soko stizao u minut tačno od Beograda do Subotice Foto: Kurir

- Infrastruktura železnice Srbije upozorava da se ovakvim pokušajima krađa, posebno na brzoj pruzi gde je reč o savremenim tehnologijama i brzinama vozova od 200 kilometara na sat, direktno ugrožava bezbednost i redovitost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina. Posledice ovakvih vandalskih i neodgovornih postupaka kada je železnica u pitanju mogu da budu katastrofalni - naglašava se u saopštenju.

Krađa infrastrukture ugrožava građane

Imajući u vidu da se ovakvi događaji na brzoj pruzi ponavljaju, Infrastruktura železnica Srbije "izražava zabrinutost da nije u pitanju samo krađa kablova, već namerna i sračunata diverzija sa ciljem da se ošteti železnička infrastruktura između Beograda i Subotica, bez obzira na moguće katastrofalne posledice".

Veliko intersovanje za putovanje brzim vozom Soko do Beograda do Subotice Foto: Nemanja Nikolić

- Ovakve krađe nisu samo usmerene protiv savremene brze pruge i železnice po najvišim međunarodnim standardima, već i protiv svih građana naše zemlje i Srbije - dodaje se u saopštenju.

Apel i posledice krađa infrastrukture

Infrastruktura železnice Srbije, kako se ističe, veruje da će državni organi reagovati brzo i efikasno, a kradljivci biti kažnjeni kako zaslužuju.

- Krađe delova elektrotehničke i građevinske železničke infrastrukture su prisutne ne samo na brzoj pruzi, već i na drugim, posebno elektrificiranim prugama, kao što su Beograd-Bar, Beograd-Šid ili Beograd-Niš, a direktne i indirektne štete na godišnjem nivou iznose desetak miliona evra, što utiče na redovitost i saobraćaj vozova - kaže se u saopštenju:

- Infrastruktura železnice Srbije ponovo upozorava i apeluje da se ne krade i ne uništava železnička infrastruktura i imovina, jer se na taj način, osim materijalnih šteta, ugrožava funkcionisanje i bezbednost saobraćaja vozova, što može imati katastrofalne posledice.