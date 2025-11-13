Rewilding Europe je inicijativa pokrenuta 2011. godine sa ciljem da se prirodi u Evropi vrati njena autentična snaga - da pejzaži ponovo postanu divlji, samoodrživi i puni života. Projekat deluje u više od deset regija širom kontinenta, od portugalskog Alenteja do rumunskih Karpata, i ima misiju da do 2030. obnovi preko 5 miliona hektara prirodnih staništa.

Pored ekologije, Rewilding Europeima i društvenu dimenziju. Projekat pomaže lokalnim zajednicama da razvijaju održiv turizam, eko-poljoprivredu i poslove povezane s očuvanjem prirode. Na taj način, rewilding ne znači samo povratak životinja, već i novi model života - u kojem ljudi i priroda dele isti prostor, sa poštovanjem i ravnotežom.