U 2025. godini, prema pravilima Srpske pravoslavne crkve, post počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru i traje do Badnjeg dana, 6. januara.

Tokom 40 dana posta, vernici se pripremaju za praznik Hristovog rođenja, slično kao u vreme Velikog (Vaskršnjeg) posta, ali sa nešto blažim režimom ishrane i određenim izuzecima.

Pravila Božićnog posta

Tokom Božićnog posta razlikuju se nivoi strogosti, u zavisnosti od dana u nedelji, a pred sam kraj posta pravila postaju stroža.

Tokom posta vernici se uzdržavaju od mesa i mlečnih proizvoda Foto: Shutterstock

Vernici se tokom celog perioda uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Alkohol se, u principu, izbegava, osim u dane kada je dozvoljeno ulje i vino.

Riba je dozvoljena subotom i nedeljom, kao i u dane velikih praznika koji padnu tokom posta, naročito u njegovom prvom delu. Međutim, u poslednjoj nedelji pred Božić, praksa je da se i riba izostavi iz trpeze, čime se vernici pripremaju za svečano pričešće i sam praznik rođenja Hristovog.

Post mora biti i duhovni

Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post nema koristi ako nije povezan sa duhovnim.

- Ne govori mi: Toliko dana sam postio nisam jeo ovo ili ono, nisam pio vina, išao sam u gruboj haljini; nego kaži nam da li si od gnevnog čoveka postao tih, od žestokog - blag. Ako si iznutra pun zlobe, zašto si telo mučio?", prenose se reči Jovana Zlatoustog u crkvenim knjigama.

Telesni post mora biti povezan s duhovnim Foto: Kurir

U Svetom pismu piše: "ljubi bližnjeg svog kao sebe samoga", što znači da je čovek čoveku brat, te da treba da budemo tolerantni, da poštujemo i pomažemo druge, a to možemo samo ako nismo besni i sebični.

U postu se treba pokajati, ispovedati, olakšati svoju dušu i očistiti sebe. Ne treba telo mučiti postom ako ćemo biti besni, ako ćemo se svađati i želeti zlo bližnjem svom. U postu treba opraštati i nastupati čista srca, pripovedaju sveštenici.

Pored posnih pravila koja je odredila Crkva, moguće je i da sveštenik verniku ublaži post, posebno u slaučajevima starosti, bolesti, kod dece, trudnica.