Iako zimska sezona još nije ni počela, turističke agencije su već izbacile prve ponude za letovanje naredne godine. Cene su u proseku više od pet do deset odsto u odnosu na prošlu sezonu, ali oni koji se odluče za ranu uplatu mogu računati na popuste i do 30 odsto!

Srpski turisti, verni svojim omiljenim destinacijama, tradicionalno se najviše interesuju za Grčku, koja neprikosnoveno drži prvo mesto na listi omiljenih letovališta. U ovoj ranoj ponudi su i Turska, Crna Gora, Kipar i Egipat, a pojedine agencije već beleže prve rezervacije.

Iako su poskupljenja neminovna, turistički radnici ističu da interesovanje ne jenjava i da građani sve češće planiraju putovanja unapred kako bi iskoristili popuste za rane uplate i obezbedili bolje uslove plaćanja.

Na rane uplate popust do 20 odsto

Rane uplate isplative

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da su primetna poskupljenja u proseku od pet do 10 odsto, s tim što apartmani imaju veće iznose u odnosu na ovogodišnju letnju sezonu od pet do sedam odsto.

- Neke agencije su u svojim programima već dale i popuste, koji se u proseku kreću oko 20 odsto. Prednost rane rezervacije jesu upravo "first minute" uslovi s dobrim sniženjima. Što se tiče rezervacije hotela, potrebno je uplatiti ceo iznos, dok jedan deo ponude, odnosno apartmana može da se rezerviše uz akontaciju i da se ostatak plaća na rate - objašnjava Seničić.

Što se tiče poskupljenja, ističe da su očekivana, kao i da će i naredne sezone biti jeftinih ponuda za maj i septembar.

Aleksandar Seničić o prvim ponudama za letovanje

- Očekujemo da će biti ponuda za Grčku već od 120 do 150 evra za deset dana sa smeštajem i prevozom, dok u sezoni možemo da očekujemo cene za trokrevetne apartmane od 600 evra pa naviše, za četvoro od 850 do 1.000 evra. Turska kao jedna od omiljenih destinacija zasigurno će biti za nijansu skuplja i tu je ponuda raznovrsna u zavisnosti od regije, tipa hotela, ali ne može se očekivati cena niža od 36 evra po noći pa do 150 evra po danu po osobi.

Grčka

Mesto Cena

Evija 24

Stavros 44*

Hanioti 25

Paralija 22

* Cena apartmana u evrima po noćenju po osobi

Prve ponude

Kurir je među prvim aranžmanima pronašao ponude za smeštaj u grčkim apartmanima već od 22 evra po osobi, dok je noćenje u privatnom smeštaju u Crnoj Gori za sedam evra skuplji. Cene tamošnjih hotela se kreću od 65 evra pa naviše u sezoni po osobi, dok su u Bugarskoj nešto jeftiniji pa se noćenje može naći od 42 evra po osobi.

Crna Gora i Bugarska

Mesto Iznos

Budva 65-130*

Sunčev breg od 42

* Cena noćenja u hotelima po osobi u evrima

Hotelski smeštaj u Bugarskoj već od 42 evra

Većina agencija je objavila cene letovanja na bazi ol-inkulziv aranžmana za Tursku, Kipar i Egipat, gde sedam dana u hotelu, u zavisnosti od destinacije i kategorizacije hotela, košta od 575 do 1.100 evra pa naviše.

Turistički radnici savetuju rezervaciju letovanja već sada ili početkom naredne godine jer su popusti znatno veći nego u kasnijim mesecima. Pored niže cene, ranom uplatom putnici mogu da biraju najbolje hotele, termine i aranžmane s povoljnijim uslovima plaćanja. Još jedna prednost je veća sigurnost u planiranju odmora, pošto se izbegavaju gužve i rasprodati kapaciteti, koji su česti pred početak sezone.

Tunis, Kipar, Turska, Egipat

Destinacija Broj dana Cena po osobi

Tunis 8 dana, 7 noći 575

Kušadasi 7 noći 156-447

Kipar 7 noći 1.040

Egipat 7 noći 1.100

* Cena aranžmana po osobi u evrima