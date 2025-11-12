Karavan roditeljstva u Sečnju: Porodica Krnić sa šestoro dece inspiriše Srbiju
U okviru današnjeg „Karavana roditeljstva“, održanog u Sečnju i zvanično započetog četvrtim ciklusom nacionalne inicijative, pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović posetio je osmočlanu porodicu Krnić u sečanjskom selu Konak.
Porodica Krnić prošle godine privukla je pažnju javnosti kada su im stigle trojke, prethodno su se rodile bliznakinje, a prvenac je bio sin, čime je majka Jelena u tri porođaja dobila ukupno šestoro dece.
Jelena je 2024. godine proglašena jednom od „sedam veličanstvenih žena Srbije“, a porodica predstavlja primer snage i nade za budućnost Srbije.
Porodica Krnić – simbol porodice
Porodica Krnić je jedinstvena zbog svoje brojne dece, a naročito zbog trojki koje su stigle nakon bliznakinja. Ovo je događaj koji je medijski i javno privukao pažnju i istakao Jelenu Krnić kao simbol porodice i upornosti.
Pomoćnik ministra Radoš Pejović naglasio je važnost pružanja podrške ovakvim porodicama:
- Upravo ovakve porodice predstavljaju snagu i nadu Srbije.Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju posvećeno je tome da svakoj porodici u Srbiji obezbedi podršku i pokaže da država stoji uz njih. Karavan roditeljstva je primer te podrške, kroz razgovore, radionice i druženja gradi se zajedništvo i poverenje.
On je podsetio da, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, majke koje u narednom porođaju dobiju više od jednog deteta imaju pravo na roditeljski dodatak za svako novorođeno dete, što uključuje i trojke porodice Krnić.
Program Karavana roditeljstva u Sečnju
Nakon posete porodici Krnić, u Srednjoj školi „Vuk Karadžić“ u Sečnju održan je program „Karavana roditeljstva – Porodica u srcu“. U okviru programa organizovane su radionice za trudnice, mame i tate, dok su najmlađi učesnici uživali u veseloj puzijadi. Ovakve aktivnosti pomažu razmenu iskustava među roditeljima i stvaranje osećaja zajedništva u lokalnoj zajednici.
Nacionalna inicijativa „Karavan roditeljstva – Porodica u srcu“ realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju i lokalnim samoupravama širom Srbije, uz podršku projekta „Ljudi čine grad“, koji sprovodi UNDP. Cilj inicijative je da kroz radionice, druženja i direktnu podršku pokaže da država stoji uz porodice, promoviše zajedništvo i poverenje među građanima i inspiriše javnost primerima poput porodice Krnić.