Pomoćnik ministra u MINBPD Radoš Pejović sa porodicom Krnić koja ima šetroro dece

U okviru današnjeg „Karavana roditeljstva“, održanog u Sečnju i zvanično započetog četvrtim ciklusom nacionalne inicijative, pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović posetio je osmočlanu porodicu Krnić u sečanjskom selu Konak.

Porodica Krnić prošle godine privukla je pažnju javnosti kada su im stigle trojke, prethodno su se rodile bliznakinje, a prvenac je bio sin, čime je majka Jelena u tri porođaja dobila ukupno šestoro dece.

Jelena je 2024. godine proglašena jednom od „sedam veličanstvenih žena Srbije“, a porodica predstavlja primer snage i nade za budućnost Srbije.

Porodica Krnić – simbol porodice

Porodica Krnić je jedinstvena zbog svoje brojne dece, a naročito zbog trojki koje su stigle nakon bliznakinja. Ovo je događaj koji je medijski i javno privukao pažnju i istakao Jelenu Krnić kao simbol porodice i upornosti.

Pomoćnik ministra Radoš Pejović u Sečnju Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Pomoćnik ministra Radoš Pejović naglasio je važnost pružanja podrške ovakvim porodicama:

- Upravo ovakve porodice predstavljaju snagu i nadu Srbije.Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju posvećeno je tome da svakoj porodici u Srbiji obezbedi podršku i pokaže da država stoji uz njih. Karavan roditeljstva je primer te podrške, kroz razgovore, radionice i druženja gradi se zajedništvo i poverenje.

On je podsetio da, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, majke koje u narednom porođaju dobiju više od jednog deteta imaju pravo na roditeljski dodatak za svako novorođeno dete, što uključuje i trojke porodice Krnić.

Program Karavana roditeljstva u Sečnju

Nakon posete porodici Krnić, u Srednjoj školi „Vuk Karadžić“ u Sečnju održan je program „Karavana roditeljstva – Porodica u srcu“. U okviru programa organizovane su radionice za trudnice, mame i tate, dok su najmlađi učesnici uživali u veseloj puzijadi. Ovakve aktivnosti pomažu razmenu iskustava među roditeljima i stvaranje osećaja zajedništva u lokalnoj zajednici.

Deca su bogatstvo Srbije - detalj sa Karavana roditeljstva u Sečnju Foto: MINBPD/Tijana Ćirić